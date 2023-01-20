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ТАСС

Politico: США включат бронемашины Stryker в новый пакет помощи Украине

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Однако, как сообщает издание, в нем не будет танков Abrams и оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена включить в очередной пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу, несколько боевых бронированных машин Stryker, артиллерию, боеприпасы, однако в нем не будет танков Abrams. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их словам, отказ от отправки Abrams связан с логистическими трудностями и их обслуживанием, а не с опасениями, что передача танков может привести к эскалации конфликта. Вашингтонская администрация пока не планирует направлять их Киеву. Не войдут в пакет и оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS "из-за опасений спровоцировать" российское руководство, говорится в статье.

Ожидается, что Украине передадут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км.

Издание отмечает, что пакет еще окончательно не утвержден, находится на стадии доработки, а изменения в него могут внести уже на этой неделе.

Объявление об очередных американских поставках будет сделано по итогам заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву, которое состоится на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января. В нем примут участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон выделил на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого западными странами на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
M1 Abrams
Stryker
Персоны
Лавров Сергей
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