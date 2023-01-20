Мечты Киева о Крыме обернутся унизительным поражением США

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

American Greatness: отказ Украины от переговоров грозит США унизительным поражением

Несмотря на заявления западной пропаганды, в конфликте на Украине ведет Россия, пишет автор статьи для Amgreatness. Киев должен срочно сесть за стол переговоров. В противном случае Украина потеряет независимость, а США потерпят унизительное поражение на мировой арене.

Брэндон Вайхерт

Российская армия вытесняет ВСУ с территорий вокруг Крыма и на востоке Украины. По мере того, как зима продолжается, а земля всё больше замерзает, в Белоруссии концентрируются силы примерно из 350 тысяч российских призывников. Российские рубежи в пределах Украины укрепляются.

Россия еще не побеждена и не выглядит находящейся на грани поражения, что бы ни утверждала западная пропаганда.

Между тем, пока проукраинские пользователи Твиттера массово ликуют по поводу "побед", которые Украина одерживает в таких местах, как Бахмут, ВСУ потеряли там около 70% своего боевого потенциала только за последнюю неделю.

Показательно, что именно сейчас различные украинские официальные лица умоляют своих западных сторонников прислать больше денег, больше тяжелого вооружения и даже "страшный" танк М1 "Абрамс" и/или немецкий танк "Леопард". Эти мольбы подрывают то ключевое утверждение, с которым мы все жили на Западе: "Украина бросила вызов России и побеждает".

Да, Украина добивалась каких-то успехов. Хотя, при всем уважении к украинцам, в прошлом году они остановили российские силы численностью едва ли 150-160 тысяч человек. Учитывая всю ту западную помощь, которую украинцы получили с 2014 года, если бы их силы обороны не справились с той начальной фазой спецоперации, никакие инвестиции в Украину нельзя было бы считать оправданными.

Теперь, однако все изменилось.

На каком-то этапе ВСУ отошла от тактики обороны украинского ядра в западной части страны и вместо этого перешла в наступление на востоке. Как утверждал Эдвард Луттвак (Edward N. Luttwak), военные действия — это динамичный процесс. Это тонкий баланс между наступлением и обороной, и когда вы предпочитаете одно другому, — или просто когда вы думаете, что успешно защитились и теперь можете перейти в наступление, — все сразу же начинает работать против вас.

Украинцы зашли слишком далеко в те восточные части страны, которые российские войска контролируют как минимум с 2014 года. Они до предела растянули и без того хрупкие военные логистические цепочки. Попытка перевернуть с ног на голову печальную для украинцев реальность, в которой Россия прочно удерживает Восточную Украину и Крым, не имеет успеха и только гарантирует, что русские продолжат яростно сражаться и нанесут еще более сильный ответный удар по ВСУ.

Год назад Украина могла рассчитывать на стабильные и надежные военные поставки НАТО для своих вооруженных сил. Те дни закончились. После года конфликта и без того истощавшиеся западные арсеналы тяжелых вооружений почти исчерпаны. В последние 50 лет Америка и мир были одержимы деиндустриализацией, благодаря чему восполнить запасы в ближайшее время будет невозможно.

ВСУ нужно отступить и вновь консолидироваться. Но проблема для Украины заключается в том, что, как только вы отходите за первую линию обороны, — а есть много неподтвержденных сообщений, указывающих на то, что российские силы уже прорвали ее в некоторых местах, — вы оказываетесь на незащищенном поле боя. На Украине сейчас действуют те военные реалии, которые политические фантазеры в Вашингтоне просто отказываются признавать.

Русские готовятся к прорыву. Возможно, сейчас уже слишком поздно пытаться остановить его, и Запад теперь должен попробовать свои силы в настоящей дипломатии (курсив автора – прим. ИноСМИ), чтобы быть уверенным, что возможность еще не упущена.

Меня всегда поражало, что после того, как Украина выдержала первоначальное российское наступление, с ее стороны не было предпринято серьезных попыток к перемирию. Даже сегодня русские прощупывают непримиримый Запад, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в сделке между двумя сторонами до того, как ситуация полностью выйдет из-под контроля.

Несмотря на то, что сторонники жесткой линии в Киеве и Вашингтоне говорят о необходимости вернуть Крым и полностью изгнать русских из Восточной Украины, на самом деле это глубокое заблуждение, которое приведет к гибели многих невинных людей и, вероятно, закончится полным крахом "зачаточного демократического" украинского государства с центром в Киеве.

Пока Москве удается удерживать русскоязычные провинции Восточной Украины и, что наиболее важно, сохранять постоянный контроль над портом Севастополь в Крыму, одним из двух российских незамерзающих портов (второй находится в Сирии), Украина может выжить и избежать гораздо более страшного глобального конфликта.

НАТО отказывается позволить Киеву даже думать о перемирии с Москвой, в то же время отказывая Украине в танках, которые, как она утверждает, ей остро необходимы. (Кстати, этих боевых платформ в любом случае будет слишком мало, и прибудут они на Украину слишком поздно, чтобы что-то реально изменить). Великобритания заявляет, что пожертвует роту танков "Челленджер-2" (всего около 14 единиц), а Польша согласилась пожертвовать еще одну роту танков класса "Леопард" немецкого производства. Хотя, когда эти танки будут доставлены на Украину и будет ли к тому времени вообще существовать украинская армия, чтобы их получить, остается под большим вопросом. Так что прямо сейчас толку от этой затеи с танками немного, не так ли?

Вместо того, чтобы тянуть украинцев вслед за собой к эскалации, почему бы Западу не помочь положить конец боевым действиям, пока еще осталась хоть какая-то Украина?

Но работа над мирным урегулированием — это слишком много для администрации Байдена и их лакеев в "мейнстриме". Проправительственные СМИ продолжают чирикать нам в уши, что конфликт закончится только тогда, когда Владимир Путин будет свергнут, а Российская Федерация распадётся на составные части. Подобная риторика мешает заключению мирного соглашения и ведет к очень жесткой реакции Москвы на эти заявления Запада.

Сегодня военный баланс на Украине явно смещается в пользу России. Рискуя вызвать гнев массовых рассадников проукраинских троллей в Твиттере, я призываю все стороны снизить напряженность, сесть за большой красивый стол и заключить мирное соглашение.

Если Украина потерпит поражение, она перестанет быть независимым государством. Само существование альянса НАТО будет поставлено под сомнение. Европа окажется расколота, и многие страны попадут под влияние пророссийских и антиамериканских элементов.

Более того, Соединенные Штаты будут полностью вытеснены из Европы и потерпят очередное унизительное поражение на мировой арене, когда их "прокси" – Украина – прейдет в руки России, той самой силы, которая, как нас уверяли Байден и другие, полностью истощилась.

Тем не менее, есть "окно" для того, чтобы предотвратить все это и позволить Путину окончательно получить то, чем он и так владеет с 2014 года: Восточную Украину и Крым. Остальная – западная – часть Украины может оставаться свободной. Это потребует от западных лидеров мужества и честности, которых, к сожалению, как это многократно доказано, им как раз и не хватает для эффективного государственного управления.

Как однажды заметил Отто фон Бисмарк, "у Бога есть особое провидение для дураков, пьяниц и Соединенных Штатов Америки".