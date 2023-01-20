Добыча Соли: в Донбассе освобожден важный транспортный узел

Российские силы перерезали железную дорогу, связывающую Северск, Соледар и Артемовск

В Донецкой Народной Республике освобождена железнодорожная станция Соль. Этот транспортный узел взяли штурмовые отряды добровольцев при поддержке авиации и артиллерии Южного военного округа. Эксперты отмечают, что армия перерезала важную транспортную ветку, которая соединяет Артемовск, Соледар и Северск, и тем самым поставила украинскую группировку под угрозу окружения. За сутки на донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, более 10 бронемашин, гаубиц и реактивных систем залпового огня, сообщили в Минобороны России 18 ноября. Неподалеку от Сватова сбит штурмовик Су-25. А под Киевом потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Среди погибших и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Перерезали пути

Станцию Соль на донецком направлении освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, рассказали в Минобороны РФ 18 января.

— За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град», — сообщил подробности официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВФУ к РСЗО HIMARS и «Град».

Экипаж танка Т-72Б3М в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

— Станция Соль находится на железной дороге, которая связывает Северск, Соледар и Артемовск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Бои были серьезные, потому что это очень важный узел обороны. Через него шло снабжение Северска. Теперь по железной дороге мы его отрезали. Там остаются две автодороги, которые наши еще не перерезали, но в районе Клещеевки уже идут бои. Контроль над такими точками приближает освобождение Северска и Артемовска. Когда взломают их оборону, встанет вопрос об освобождении Краматорска и Славянска.

По словам эксперта, бои в этом районе будут упорными, похоже, что украинское командование уже сейчас бросает на это направление даже те резервы, которые готовились для весеннего наступления.

— Перекидывают части из-под Херсона, из-под Запорожья и даже что-то из Сватова и Кременной, — рассказал он. — Победа на этом направлении в принципе близка. И самое главное — это отбросить ВФУ хотя бы на 20–25 км от Донецка, Горловки, Ясиноватой, чтобы они не обстреливали эти города из гаубиц.

Сбили Су-25

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, — сообщил Игорь Конашенков.

Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США.

Военнослужащие во время боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

На краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ. Потери украинских формирований на данном направлении — более 90 военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

На южно-донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВФУ атаковать силами до трех штурмовых групп.

Танк Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС

Потери противника составили до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 76 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 103 района сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Яблоновка в ДНР.

Военнослужащий подразделения радиационной, химической и биологической защиты возле огнеметной системы ТОС-1А в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ПВО за сутки сбила семь беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7563 танка и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8101 единица специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Катастрофа от спасателя

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение украинский вертолет спасательной службы с высшим руководством МВД на борту. В катастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель и государственный секретарь МВД, сообщили украинские власти. Известно, что первым заместителем министра работал Евгений Енин, пост госсекретаря занимал Юрий Лубкович.

Обломки на месте крушения вертолета рядом с жилым домом и детским садом в Броварах Киевской области Источник изображения: Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Вертолет упал рядом с жилым домом и действующим детскими садом, в котором случился пожар. По данным на вечер 18 января, при крушении вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок, пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

Разбившийся вертолет был выпущен во Франции. Партию EC225 LP Super Puma производства концерна EuroCopter Украина закупила еще в 2018 году для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С какой целью практически всё руководство МВД выполняло полет на вертолете-спасателе, официальные лица Киева не сообщили.

Прорыв рубежа

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе боев расчет старшего сержанта Владислава Вахитова организовывал передачу данных расчетам зенитного ракетного дивизиона для уничтожения летательных аппаратов и баллистических средств противника.

При смене позиции военнослужащих обстреляли украинские националисты. Владислав совершил маневр в укрытие, чем спас жизни своих подчиненных, а после организовал выход по средствам связи командира расчета зенитного ракетного комплекса на вышестоящее командование.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Несмотря на продолжающийся обстрел, Владислав предотвратил потерю управления дивизионом в бою. По итогам боя все воздушные цели, оказавшиеся в зоне ответственности расчета, были поражены, рассказали в военном ведомстве.

В ходе наступления на позиции украинских националистов расчет РСЗО рядового Андрея Поверинова вел огонь по укрепленным районам обороны подразделений боевиков. Противник открыл ответный огонь. Андрей не раздумывая бросился к боевой машине и вывел ее из-под обстрела в безопасное место. Расчет переместился на новую позицию и продолжил оказывать артподдержку наступающим подразделениям.

Благодаря поддержке реактивной артиллерии, российским войскам удалось прорвать оборонительный рубеж боевиков и вытеснить их с занимаемых позиций, рассказали в военном ведомстве.

Андрей Федоров

Роман Крецул

Богдан Степовой