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Запад поменял стратегию по Косово

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Флаги Республики Косово для продажи на площади матери Терезы в столице Косово Приштине
Флаги Республики Косово для продажи на площади матери Терезы в столице Косово Приштине.
Источник изображения: © AP Photo / AP Photo

"Политика": вступление Косово в Совет Европы не будет означать признание его независимости

Теперь, когда уже 18 государств отозвали свое признание независимости Косово, его вступление в ООН даже в качестве наблюдателя еще больше осложнилось, пишет "Политика". А обретение членства через Совет Безопасности ООН практически невозможно из-за позиции Китая и России. В Приштине и Вашингтоне забеспокоились.

Зоран Миливоевич (Зоран Миливојевић)

Выступая с новогодним обращением, президент Сербии Александр Вучич, наконец, огласил названия государств, которые изменили свое мнение о косовской независимости, что привлекло особое внимание. Дополнительная информация о том, что это еще не конец, и что список таких государств может пополниться в ближайшее время, усилило беспокойство политических структур в Приштине и Вашингтоне. Оппозиционные политики отреагировали резко, а советник Госдепа Соединенных Штатов Америки господин Дерек Шоле заявил накануне визита на Балканы, что США "считают кампанию по отзыву признания независимости Косово отвлечением внимания, и это не будет способствовать продвижению вперед". Дерек Шоле также отметил, что это не соответствует предложению Европейского Союза о диалоге, который ведут две страны, поскольку "это не приближает нас к реализации евроатлантических амбиций обеих стран, о которых заявляют их лидеры. Мы хотим сосредоточиться на этом, а не на отвлекающих внимание вещах".

Теперь, когда уже 18 государств отказали Косову в признании, Сербия добилась процентного большинства в Генеральной ассамблее ООН, что, в свою очередь, дополнительно осложнило вступление "Косово" в эту организацию даже в качестве наблюдателя (модель Палестины), а его вступление посредством Совета безопасности ООН практически невозможно из-за позиции Китая и Российской Федерации. Еще важнее тот факт, что большинство государств на мировой арене, когда придерживаются подобного мнения о Косово и Метохии и об аргументах Сербии, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность, тем самым подтверждают свою приверженность международному праву и существующему международному порядку, который основан на Уставе и системе ООН. Это доказывает, что мир меняется, что многополярность приобретает вес, и что благодаря принципиальной позиции и решительным действиям по линии международного права Сербии удалось подтвердить правильность своей дипломатической стратегии и ставки на свои государственные и национальные интересы.

В этой связи не случайно, что в последнее время представители американской администрации, говоря о поддержке Косово, все чаще на первый план выдвигают "косовскую региональную, европейскую и евроатлантическую интеграцию" в смысле стратегических целей и интересов администрации. Признание косовской государственности не приносит результатов на международном уровне, а решительность Сербии в защите своих национальных интересов остается неизменной. В такой ситуации подобную риторику можно расценивать как сигнал и как новую стратегию Вашингтона и Запада, желающих подтвердить свои намерения, связанные с Косово и регионом, а также активизироваться в качестве посредников ("европейская модель/план", спецпредставители и так далее).

На мысль о новом подходе наводит и попытка укрепить государственность Косово посредством международных организаций на пространстве, которое трансатлантический альянс полностью контролирует — то есть в Европе без России и через НАТО. Отсюда и заявка Косово на членство в Совете Европы, Европейском Союзе и участие в "Партнерстве ради мира". В Совете Европы западные члены, которые признали Косово, обладают необходимым большинством в отсутствии Российской Федерации. Кроме того, нет четкого критерия государственности для полноправного членства в этой организации. Поэтому вступление Косово в Совет Европы станет наиболее эффективным рывком к подтверждению некой государственности хотя бы в тех международных организациях, где большинство пока не ставит ее под сомнение. Однако возможны изменения в рамках трансатлантического альянса, где пять стран — членов Европейского Союза: Кипр, Испания, Румыния, Словакия и Греция и четыре члена Североатлантического альянса: Испания, Румыния, Словакия и Греция — уже не признают Косово и не хотят менять своего мнения, тем самым закрывая Косово путь к вступлению в Европейский Союз и НАТО. Чтобы правильно оценивать все значение данной операции, необходимо иметь в виду, что Совет Европы — это исключительно европейская международная организация, не обладающая глобальным влиянием и утратившая немалую часть своего значения после расширения Евросоюза и НАТО на восток Европы. До этого расширения Совет Европы выполнял важную функцию "чистилища" перед полноправным вступлением в евроатлантические структуры. Хотя и сегодня он играет эту роль для оставшихся кандидатов. Тем не менее, вступление Косово в Совет Европы ничего не изменит в статусном смысле и в распределении сил на международном уровне, поскольку полную международную субъектность ему может гарантировать исключительно Организация Объединенных наций.

Новый подход западного альянса диктуется и новым перечнем его глобальных интересов, связанных со спецоперацией Российской Федерации на Украине и вооруженным конфликтом там. Кстати, он влияет на весь мир, в связи с чем присутствие НАТО в нашем регионе приобретает особое геостратегическое значение. Поэтому и ранее процитированный Дерек Шоле отдельно подчеркнул "евроатлантические амбиции", и о них напоминает не он один. В общем, западный альянс ускоряет решение косовского вопроса и шлет в регион все новых и новых спецпредставителей, а американский посол Хилл прямо сказал о желании воспользоваться "импульсом", возникшим из-за роста напряженности в конце прошлого года. Все это иллюстрирует новый подход и обновление оперативных методов.

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