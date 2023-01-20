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ОАЭ примут участие в программе создания южнокорейского военно-транспортного самолета МС-Х

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Как сообщило южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA), 15 января 2023 года оно подписало с государственным фондом развития обороны и безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun Council меморандумы о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области оборонной промышленности и о присоединении ОАЭ к реализации осуществляемой южнокорейской авиастроительной корпорацией Korea Aerospace Industries (KAI) программе создания перспективного многоцелевого среднего военно-транспортного самолёта МС-Х.

Модель аванпроекта южнокорейского перспективного многоцелевого среднего военно-транспортного самолёта KAI МС-Х в экспозиции выставки DX Korea 2022. Сеул, сентябрь 2022 года (c) KAI

По условиям второго меморандума обе стороны будут осуществлять совместные инвестиции, исследования и технологические разработки для проекта МС-Х, что "будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в военной промышленности". Стоимость планируемых инвестиций ОАЭ в программу МС-Х оценивается в 3,2 млрд долл. Данное соглашение является составной частью инвестиционной программы из нескольких подписанных соглашений, в рамках которой ОАЭ планируют выделить суммарно до 30 млрд долл на развитие оборонного и энергетического сектора Южной Кореи.

Аванпроект перспективного среднего военно-транспортного самолёта МС-Х (Multi-mission Cargo eXperimental) с предварительным неофициальным названием Orca ("Касатка") в классе самолетов Lockheed Martin C-130 Hercules и Embraer C-390 был впервые представлен KAI в 2021 году, модель аванпроекта самолёта МС-Х впервые демонстрировалась на южнокорейской оборонной выставке DX Korea 2022 в сентябре 2022 года. На выставке DX Korea 2022 представители KAI заявляли, что разработка самолёта MC-X займет примерно "семь-восемь лет".

Согласно обнародованной KAI информации по аванпроекту, МС-Х должен иметь схему высокоплана с хвостовой грузовой рампой и оснащаться двумя двухконтурными турбореактивными двигателями еще невыбранного типа с максимальной тягой по 30 тысяч фунтов (13500 кг). Максимальный взлетный вес самолета составит 92000 кг, а вес полезной нагрузки - до 30 000 кг. Заявлены длина самолёта около 40,3 м, высота 13,5 м и размах крыла 41,1 м, максимальная скорость 926 км/ч и дальность полета до 7000 км.

Изображение аванпроекта южнокорейского перспективного многоцелевого среднего военно-транспортного самолёта KAI МС-Х (c) KAI

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Южная Корея
Продукция
C-130
Компании
DAPA
Embraer
KAI
Lockheed-Martin
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