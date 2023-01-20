Столтенберг уверен, что при угрозе Швеции и Финляндии НАТО им поможет

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, выразил уверенность, что Финляндия и Швеция, которые еще только ожидают окончания процесса присоединения к НАТО, уже могут рассчитывать на помощь членов альянса в случае угрозы безопасности.

"С того момента, как они подали заявки на вступление, несколько членов альянса, в том числе США, дали двусторонние гарантии безопасности. НАТО усилила свое присутствие в этой части Европы. … Немыслимо, чтобы при возникновении военной угрозы Финляндии или Швеции, НАТО бы не отреагировала", — заявил Столтенберг в своем выступлении в Давосе на Международном экономическом форуме.

На сегодняшний день заявки Финляндии и Швеции на присоединение к не утвердили только две страны из тридцати — Турция и Венгрия.

Генсек НАТО полагает, что процесс вступления все-таки закончится, но сказать, когда это случится, не может.