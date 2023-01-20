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ТАСС

В Канаде заявили, что вооружение и финансирование Украины отвечает интересам Запада

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Источник изображения: © REUTERS, Chris Wattie

По словам премьер-министра страны Христи Фриланд, страны Группы семи в состоянии помочь Украине, так как ситуация в этой стране отражается и на мировой экономике

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Продолжение поставок вооружений и выделение финансовых средств Украине отвечает интересам стран Запада. Об этом заместитель премьер-министра Канады и министр финансов североамериканской страны Христя Фриланд заявила в среду, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Речь идет не о том, чтобы сделать одолжение Украине <...>, снабжение Украины оружием и <...> деньгами, необходимыми ей для победы в войне, в конечном счете отвечает нашим собственным интересам", - заявила она.

По ее словам, страны Группы семи в состоянии помочь Украине, так как ситуация в этой стране отражается и на мировой экономике. Кроме того, Фриланд утверждала, что судьба экономик и безопасности стран Запада, "тот факт, что ядерное сдерживание действительно работает, все эти переломные вещи прямо сейчас действительно решаются на полях сражений на Украине". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
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