Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков

Также обсуждаются поставки систем ПВО, запчастей, боеприпасов и обслуживания уже переданной техники

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]", - цитирует генсека агентство. Он также заявил, что Украине нужны не только танки, но и "больше систем ПВО", а также "запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники".

Столтенберг в очередной раз повторил, что НАТО, по его мнению, должна сделать все, чтобы Россия "не победила в войне" на Украине. По его мнению, сейчас "происходит ключевой момент конфликта", и от военных поставок НАТО, якобы, "зависят перспективы мирного урегулирования".

Параллельно выступлению Столтенберга в Давосе в Брюсселе 18-19 января проходит встреча начальников Генштабов стран НАТО и государств - партнеров, на которой обсуждается ход боевых действий на Украине, военная помощь НАТО, а также изучение первых уроков этого конфликта для дальнейшего военного строительства и военного планирования альянса. Эти консультации должны стать прелюдией для назначенной на 20 января встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, где страны НАТО должны будут сделать конкретные заявления о новых военных поставках для поддержания Вооруженных сил Украины на плаву в 2023 году.