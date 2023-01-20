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Военное обозрение

Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре антидроновую винтовку EDM4S Skysweeper

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Источник изображения: topwar.ru

В районе Соледара на брошенных украинскими формированиями позициях бойцами ЧВК «Вагнер» была обнаружена уникальная антидроновая винтовка EDM4S Skysweeper литовского производства. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украину поставили очень ограниченную партию винтовок EDM4S Skysweeper в количестве 12 штук. Одна из винтовок теперь захвачена «музыкантами» из ЧВК «Вагнер». Это большая редкость среди прочих трофеев, но не исключено, что в будущем российских военных ждут еще более интересные и редкие приобретения.

Известно, что еще в 2020 году украинская армия заказала определенное количество антидроновых винтовок EDM4S Skysweeper от литовской компании NT Service. Посредником в подписании контракта выступило Агентство по поддержке и снабжению НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Но, понятное дело, литовской промышленности было бы не под силу самостоятельно разработать и создать подобную винтовку. Как утверждает ряд источников, компания NT Service тесно связана с израильской фирмой Skylock. Некоторые эксперты даже называют ее просто представительством израильской компании в Европейском Союзе.

Антидроновая винтовка работает в тех ситуациях, когда оператор видит беспилотный летательный аппарат противника. С его помощью можно нарушить связь беспилотного летательного аппарата и его оператора, либо воспрепятствовать точному определению координат. После этого БПЛА не может выполнить поставленную задачу и улетает прочь, или вынужденно садится.

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