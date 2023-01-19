Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила первую серийную газовую турбину ГТД-110М. Агрегат успешно прошел испытания на Ивановских ПГУ и будет передан на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. С 2024 года предполагается выпуск двух таких силовых установок ежегодно.

Изготовление газовой турбины осуществлено предприятием «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области. Двигатель произведен в запланированные сроки в 2022 году согласно контракту между «ОДК-Турбины большой мощности» и ведущей строительство ТЭС «Ударная» компанией «Технопромэкспорт».

Разработчики газовой турбины большой мощности – ПАО «Интер РАО», Группа «Роснано» (ИЦ «Газотурбинные технологии») и Госкорпорация Ростех (ПАО «ОДК-Сатурн»).

«Это первая отечественная турбина большой мощности, которая воплощена в «железе» и вышла на стадию серийного производства. Она ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные турбины, которые не поставляются в страну из-за санкций. Потребности энергетиков оцениваются в несколько десятков единиц такого оборудования. Первая серийная турбина отправится на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Это позволит снизить энергодефицит в регионе и повысить системную надежность энергетической системы Юга России. Начиная с 2024 года планируем выпускать не менее двух таких турбин ежегодно с дальнейшим наращиванием объемов производства», – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Турбины большой мощности ГТД-110М станут основой программ модернизации ТЭС и ГРЭС генерирующих компаний. Сервисное обслуживание установок будет осуществляться компанией «ОДК-Турбины большой мощности» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).

«Перспективная разработка ОДК по техническим параметрам не уступает зарубежным аналогам. При этом ГТД-110М имеет меньшие массогабаритные характеристики, что существенно расширяет возможности по доставке газотурбинного двигателя заказчикам. Серийное изделие успешно прошло испытания на электростанции «Ивановские ПГУ» компании ПАО «Интер РАО», где подтвердило заявленные характеристики по мощности и устойчивости работы. В соответствии с указанием заказчика ООО «ВО «Технопромэкспорт» турбина будет направлена на ТЭС «Ударная», – отметил заместитель генерального директора ОДК по энергетическим и промышленным программам Сергей Михайлов.

ГТД-110М – серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок на генерирующих объектах Единой энергетической системы России. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Отличительные особенности двигателя ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами – меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности.