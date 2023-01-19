Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России

Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области, 2022 год.

Военный обозреватель Ходоренок объяснил, почему военные сборы не помогут РФ выиграть в конфликтах XXI века

Член комитета Думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил отправить на военные сборы «100% молодых людей». И, хотя пока подобного законопроекта нет, мнения коллег Соболева по думскому комитету относительно самой идеи разделились. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал эффективность предлагаемых мер.

В последнее время неоднократно звучат призывы повысить качество мобилизационного ресурса за счет привлечения на военные сборы граждан тех или иных возрастов, но поднимаемый некоторыми генералами вопрос о сборах военнослужащих запаса надо ставить гораздо шире.

Для начала следует заметить, что какая-либо содержательная дискуссия в российских открытых источниках по вопросам частичного или полного стратегического развертывания вооруженных сил, перевода экономики с мирное на военное положение, перестройки государственного и военного управления в связи с началом военных действий последние годы не велась. Да и специалистов по этим проблемам у нас не так уж и много.

Напомним, что стратегическое развертывание ВС представляет собой комплекс мероприятий и действий по переводу армии и флота с мирного на военное положение (с проведением мобилизационного развертывания), созданию группировок ВС на театрах военных действий и в глубине страны, а также по наращиванию возможностей орбитальной группировки в стратегической космической зоне для организованного вступления государства в войну и успешного проведения первых стратегических операций начального периода войны.

Именно над этими вопросами в первую очередь надо размышлять, а не сводить все дело к проведению банальных военных сборов.

К примеру, одной из составных частей стратегического развертывания ВС является перевод Вооруженных сил с мирного на военное положение (приведение ВС в полную боевую готовность с мобилизационным развертыванием войск и сил флотов и непосредственная подготовка к выполнению боевых задач по планам первых операций).

Однако во второй половине «нулевых» само слово «мобилизация» считалось весьма неактуальным и совершенно не отвечающим духу времени. Предполагалось, что армия мирного времени будет состоять только из частей и соединений постоянной готовности и ориентирована на борьбу в лучшем случае с немногочисленными иррегулярными формированиями.

Продолжительная масштабная война с применением только конвенциональных средств поражения никем не прогнозировалась и к ее ведению по большому счету никто не готовился. Более того,

сторонников мобилизационного развертывания подвергали всяческим обструкциям как ретроградов и персон, безнадежно застрявших в прошлом. Да и базу мобилизационного развертывания во второй половине «нулевых» если не разгромили под ноль, то существенно сузили ее возможности.

Вместе с тем, надо отметить, процесс стратегического развертывания с учетом современных реалий весьма и весьма противоречив.

С одной стороны, без проведения в той или иной степени мобилизационных мероприятий никак не обойтись ни в войнах XXI, ни в конфликтах даже XXII века. Поясним это на самых простых примерах.

К примеру, в мирное время можно отмобилизовать ремонтно-восстановительную базу агрегатов бронетанкового вооружения (РВБА-БТ). Призвать военнослужащих запаса (соответствующих военно-учетных специальностей), оснастить и укомплектовать эту организацию всем необходимым - техникой, оборудованием, военно-техническим имуществом. Однако делать этой РВБА-БТ в мирное время решительно нечего - массового выхода из строя бронетанкового вооружения попросту нет. Люди будут маяться от безделья.

Или же можно привести в полную готовность передовую госпитальную базу, предназначенную для приема, оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи и лечения раненых и больных в составе сортировочных, многопрофильных, хирургических, терапевтических, неврологических и инфекционных госпиталей. Опять-таки, что делать персоналу в мирное время? Потока раненых и больных нет. Квалифицированные врачи, медсестры, санитары будут простаивать без дела.

Наконец, можно отмобилизовать, к примеру, отдельный эвакуационный батальон для вывоза выведенной из строя в ходе сражений боевой техники на сборные пункты поврежденных машин для последующей ее отправки в ремонтные органы. Нагнать в этот батальон автомобильных кранов, тягачей с многотонными усилиями на лебедках, трейлеров. А делать им в мирное время будет откровенно нечего. Боев нет, никого и никуда эвакуировать не надо.

То есть подобные подразделения, части и учреждения будут востребованы только во время войны (в особый период, как говорят иногда военные). Делать им в мирное время решительно нечего.

И это всего три примера. На самом деле их, образно говоря, три тысячи. Так что без мобилизационного развертывания ни в одном серьезном военном конфликте ни этого, ни следующего века никак не обойтись. Весь вопрос заключается только в том, как это делать. А надо заметить, что взгляды на мобилизацию у нас сохранились во многом на основе опыта двух мировых войн. И каких-либо концептуальных изменений за последние несколько десятилетий в этой сфере так и не произошло.

С другой стороны, новые времена вносят в вопросы мобилизации существенные коррективы. К примеру, в результате перевода войск с мирное на военное время мы не получим ни одного боевого самолета и ни одного корабля.

Современных боеспособных самолетов на базах хранения нет, как нет сегодня и самих баз хранения авиационной техники. Нет в НЗ и лишних кораблей. Да нет и современных танков и артсистем. Их и не может быть, поскольку даже войска постоянной боевой готовности укомплектованы современным и перспективным вооружением в самом лучшем случае на 70-80 процентов. И что с этой проблемой делать, пока не совсем понятно.

Можно укомплектовать армию стрелками и работниками тыла, но успех в современном войне все-таки определяет космос, высокотехнологичная разведка, авиация, военно-морской флот, радиоэлектронная борьба и высокоточное дальнобойное оружие. То есть сегодня с каким вооружением начинает армия войну, с тем ей и придется в огромном большинстве случаев и заканчивать конфликт. Особенно это касается авиации и флота. Другого оружия, как ранее в ходе двух мировых войн, сделать можно и не успеть.

Важно понять, что ни на каких краткосрочных сборах высококлассных специалистов, определяющих боевую готовность и боеспособность частей и соединений, сегодня подготовить невозможно. Да для этого нет ни соответствующей материальной базы, ни преподавательского состава. На сборах в лучшем случае можно освоить разве что начальное упражнение по стрельбе из автомата и два раза бросить ручную гранату. Но это в явном виде подготовка к войне середины прошлого века (если не его начала), когда основным оружием армии были 7,62-мм винтовки Мосина образца 1891 года и 76-мм полевые пушки образца 1902 года.

То есть по большому счету стране для организованного проведения стратегического развертывания (и восполнения последующих потерь) как воздух необходим организованный резерв (или, если угодно, Армия резерва).

К примеру, летного состава, штурманов, инженерно-технического состава, специалистов других сложных военно-учетных специальностей, которых в мирное время необходимо готовить долгими годами.

Вполне возможно, что Армия резерва составит 10-15 процентов от кадрового состава Вооруженных сил. Но она должна быть построена на совершенно иных принципах, чем современное пребывание военнослужащих в запасе. Офицерский и сержантский состав Армии резерва должен отличаться высокой мотивированностью и быть материально заинтересован в своей высокой профессиональной подготовке.

А что касается разного рода сборов и начальной военной подготовки, то во многом это деньги на ветер, тем более, если принимать во внимание исключительно высокие требования к ратному мастерству бойцов и командиров армии XXI века.

Вооруженная борьба XXI века будет проходить во всех средах, включая космос и киберпространство, и готовность к ее ведению не решается в ходе военных сборов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок