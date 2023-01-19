Новому шефу бундесвера придется исправлять женские ошибки

В германской армии закончилась эпоха матриархата. Впервые с 2013 года Минобороны возглавит мужчина – Борис Писториус. В отличие от предшественниц, в бундесвере он служил. Уже в пятницу новый министр приедет в Рамштайн на встречу министров обороны НАТО, чтобы решить вопрос о том, отправлять ли Киеву немецкие танки. К какому решению склонится Писториус, если судить по его послужному списку?

Новым главой Минобороны ФРГ во вторник был назначен сенатор, министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Хотя фактически он уже возглавил военное ведомство, формальное свидетельство о назначении от президента он, как ожидается, получит только в четверг. В тот же день Писториус принесет присягу в нижней палате парламента – Бундестаге. А уже в пятницу министр должен участвовать во встрече коллег из западных стран на американской авиабазе Рамштайн, расположенной на юго-западе Германии. Как предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг, на повестке – вопрос о поставке Киеву тяжелых немецких танков Leopard.

Писториус уже заявил, что бундесвер "необходимо адаптировать к новой ситуации", возникшей на фоне конфликта на Украине. "Я хочу сделать бундесвер сильным – для будущих времен", – цитирует будущего министра ТАСС. "Для меня важно, чтобы военнослужащие были участниками этого процесса. Армия может быть уверена, что я буду ее защищать всегда, когда это будет необходимо", – уточнил Писториус. Он назвал свое назначение "большой честью" и напомнил: даже в мирные времена работа в Минобороны – сложная задача, "а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно – в особенной мере". "В этой связи я, конечно, осознаю ответственность и большое значение этого назначения", – отметил он.

Без пяти минут министр пообещал с первого же дня погрузиться в работу на 150%. Он также поблагодарил свою предшественницу Кристину Ламбрехт за проделанную работу, подчеркнув, что она положила начало перестройке бундесвера.

О назначении Писториуса ранее объявил канцлер Олаф Шольц. Выразив радость по этому поводу, канцлер напомнил, что Писториус – чрезвычайно опытный управленец, обладающий "административным опытом в сфере безопасности". Как выразился канцлер, именно Писториус должен возглавить армию в поворотный момент, поскольку он компетентен, напорист и при этом обладает "большим сердцем". Как уже сообщалось, в понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.

Как предполагает немецкий политолог Александр Рар, НАТО будет яростно требовать от Писториуса поставить Киеву самые современные танки Leopard ("Леопард"), однако министр будет придерживаться осторожного подхода, как и Шольц: то поставлять оружие Украине (под давлением США и восточных европейцев), то искать дипломатических развязок очередного кризиса. По мнению Рара, Писториус должен в кратчайшее время восстановить боеспособность армии, исправив ошибки своих многочисленных предшественниц на посту главы министерства (с 2013 года бундесвером командовали представительницы слабого пола, в том числе нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен).

"До него там по очереди руководили три дамы, которые бундесвером толком и не занимались. Писториусу необходимо попросту восстановить порядок", – пояснил Рар газете ВЗГЛЯД. Политолог напомнил важное обстоятельство из личной жизни нового министра – последние три года Писториус жил в гражданском браке с журналисткой Дорис Шрёдер-Кёпф, которая в 1997–2018 годах была замужем за канцлером Герхардом Шрёдером, чья дружба с российским лидером Владимиром Путиным общеизвестна.

"Как известно, Шрёдеры не раз посещали вашу страну и даже удочерили девочку из петербургского детдома. Предполагаю, что, как и ее бывший муж-канцлер, Дорис с пониманием, с симпатией относится к России. Так что не думаю, что у Писториуса есть какие-то антироссийские предубеждения. Что касается нынешних событий, то, видимо, как и канцлер Шольц, новый министр не хочет усиливать напряженность, доводить дело до прямого столкновения России со всем Западом", – считает Рар.

Оказывается, в 2016 году Писториус принял участие в раунде переговоров с российскими дипломатами – послом Владимиром Грининым и генеральным консулом Иваном Хотулевым. Согласно сообщениям прессы, Писториус способствовал созданию побратимских договоренностей между немецкими и российскими городами. Как сообщает Bild, в 2018 году Писториус осуждал санкции, говоря, что они навредят Берлину и будут только на руку Москве.

62-летний Писториус по образованию юрист. Он родился в Нижней Саксонии (один из ведущих регионов на западе Германии), вступил в ныне правящую партию социал-демократов в возрасте 16 лет. В 1980-1981 годах проходил срочную службу в бундесвере. В дальнейшем, правда, его карьера никак не была связана с армией. Эта карьера резко пошла вверх после того, как Писториус выиграл выборы мэра города Оснабрюк. С 2013 года он возглавляет МВД Нижней Саксонии, одновременно состоит в верхней палате германского парламента – Бундесрате. Там, кстати, Писториус записался в группу германо-российской дружбы.

Немецкой прессе Писториус запомнился как радикальный борец с подпольной сетью движения ИГИЛ. В 2017 году шеф МВД Нижней Саксонии привлек внимание всей страны, издав приказ о превентивной депортации двух исламистов немецкого происхождения – то есть еще до того, как они совершили преступление. Писториус при этом заявил, что Нижняя Саксония "использовала самый острый меч иммиграционного законодательства, чтобы предотвратить конкретную угрозу".

Писториус грозился заблокировать на территории Германии сеть Telegram, если ее администрация не начнет эффективной борьбы с экстремистским контентом. В отличие от других политиков, он не стеснялся говорить вслух о преступности среди наводнивших ФРГ беженцев.

Был нижнесаксонский министр и одним из инициаторов запрета НДПГ (Национал-демократическая партия Германии), актив которой составляли поклонники идей Гитлера. По словам Писториуса, эта партия "видит себя в традициях НСДАП".

Тем не менее бывший депутат Бундестага, общественный деятель Вальдемар Гердт настроен к Писториусу крайне скептически.

"Я сам живу в Оснабрюке. Писториус здесь оставил о себе славу человека, идущего по головам в целях собственной карьеры. Потом он изображал из себя рьяного борца и с правым, и с исламским экстремизмом, что было модно в тот момент. Да, он приказал депортировать исламских экстремистов. Но назовите мне хотя бы одного экстремиста, которого он в итоге выдворил из страны? Ни одного! Это был чистый популизм", – возмущается Гердт. К тому же в современной Германии борьба с правым экстремизмом превратилась в борьбу с патриотами, сетует общественный деятель.

"А армия не может не быть патриотичной. Солдат не может не быть патриотом своей Родины.

Не знаю, как Борис Писториус будет теперь менять свое отношение к патриотизму. Он ведь просто интриган. Разве такие качества сейчас нужны армии? Там нужен серьезный профессионал, понимающий военное дело, а не карьерист", – вздыхает Гердт. Впрочем, бундесвер доведен до отчаянного состояния – например, его основной задачей в последние годы было повсеместное открытие третьих туалетов на фоне "гендерной политики", иронизирует экс-депутат: "Так что в ближайшее время никакой Писториус восстановить армию не сможет".

Писториус давно бы отправил "Леопарды" Украине, если бы это зависело не от Шольца, а лично от него, убежден общественный деятель. "Американцы заинтересованы в таких поставках. А новый министр сделает всё, что выгодно лично для его карьеры. У нас сейчас в высокую политику вообще не проходят люди с твердыми убеждениями. Наверх пробиваются только те, кто готов беспрекословно выполнять указания из-за океана. И Писториус, как персонаж, вобрал в себя все основные черты политической элиты последнего десятилетия", – сетует Гердт. Впрочем, он не думает, что "Леопарды" вскоре и впрямь появятся на поле боя.

"Скорее всего, Германия вынуждена будет одобрить решение о поставках, но в исполнении этого решения потом начнутся "задержки". В Берлине четко понимают: это прямое втягивание в конфликт. Такие действия постепенно приведут к тому, что "красная линия" в отношениях с Москвой будет пересечена. В Рамштайне ни у Писториуса, ни у других европейских министров отказаться не хватит ни политического капитала, ни личной смелости. А вот заволокитить это дело, потянуть время – это самый вероятный сценарий", – предрекает Гердт.

Вечером во вторник Шольц в интервью агентству Bloomberg на полях форума в Давосе уклонился от прямого ответа на вопрос о том, разрешит ли его страна поставки своих тяжелых танков на восток. "Мы обсуждаем с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить", – признался Шольц. Впрочем, по данным самого Bloomberg, решение, скорее всего, будет положительным.

Юрий Зайнашев