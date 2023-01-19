Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

США пришлось распечатать свои арсеналы в Израиле и Южной Корее, чтобы восполнить дефицит боеприпасов на Украине. При этом в зарубежной прессе часто пишут о том, что «снарядный голод» испытывает не только Запад, но и Россия. Так ли это на самом деле? И почему Москва в этом вопросе оказалась в более выгодном положении, чем Вашингтон?

Накануне издание The New York Times сообщило, что Пентагон использует малоизвестный, но крупный запас боеприпасов США в Израиле для удовлетворения потребностей Украины в артиллерийских снарядах. Изначально данный запас обеспечивал Пентагон оружием и боеприпасами в рамках ближневосточных конфликтов.

Подчеркивается, что украинский конфликт превратился в артиллерийскую войну на истощение, в рамках которой каждая сторона выпускает тысячи снарядов ежедневно. ВСУ исчерпали боеприпасы для имеющегося советского вооружения, что создало необходимость перехода к использованию образцов, переданных США и другими западными союзниками.

Артиллерия составляет основу огневой мощи наземных войск как для ВС Украины, так и для ВС России. По мнению американских военных аналитиков, исход конфликта может быть определен скорым окончанием боеприпасов у одной из сторон. И поскольку ресурсы США истощены, а американские производители не в состоянии работать в соответствии с темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов.

Первым является Южная Корея, а вторым – Израиль. При этом данное обстоятельство ранее не появлялось в информационном поле, указывает NYT. Таким образом отправка сотен тысяч артиллерийских снарядов из двух складов стала свидетельством ограниченности американской промышленной базы. При этом сложившаяся ситуация особенно подчеркивает дипломатическую неустойчивость Тель-Авива и Сеула, которые публично обещали не отправлять для Украины военную помощь.

На этом фоне во вторник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что "большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс". "За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно", – цитировал главу государства сайт Кремля.

Источники РИА "Новости" также сообщают, что "российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США". Он заверил, что снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов.

Между тем страны Запада пытаются наращивать поставки не только вооружений на Украину, но и топлива. Как пишет издание Welt, на этом направлении активно начала работать Болгария. При этом передача ресурсов ведется не напрямую, а путем использования компаний-посредников. Далее поставки идут через Польшу, Венгрию и Румынию.

"Что касается поставок из Израиля, то такой факт действительно возможен. Ранее США предпринимали аналогичные шаги – и это заканчивалось большим скандалом. Если сейчас все действительно повторяется, то у Израиля будут серьезные дипломатические последствия", – рассказал эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

"В 80-х годах Израиль по просьбе США отправлял оружие, хранящееся на складах в нашей стране, боевикам в Никарагуа. И хотя Конгресс США запретил прямые поставки американского оружия правоэкстремистской организации Contras, неоконсерваторы, которые хотели обойти свой же парламент, обратились за помощью к Израилю" – отметил собеседник.

"Механизм заключался в том, что Израиль со своих складов отправляет оружие в Никарагуа, а американцы восполняют эти запасы. Этот хитрый план Штатов обернулся большим скандалом для израильского государства", – отметил он.

"Кроме того, Израиль по просьбе США поставлял оружие и в Иран. Когда шла ирано-иракская война, наша страна поставляла оружие своему самому явному на сегодняшний день врагу. То есть стране, которая угрожает нам уничтожением. Когда Израиль соглашается на такие провокационные действия США – он вляпывается в неприятности", – подчеркнул Ципис.

"Точно так же мы можем и сейчас понести огромный репутационный ущерб, если пойдем на поводу у Штатов и станем поставлять оружие Украине. А я напомню, что в рядах ВСУ есть отряды, которые не скрывают своей неонацистской направленности. Кроме того, Украина в Совбезе ООН голосует против Израиля и поддерживает все антиизраильские резолюции", – отметил он.

"Страны Запада заблуждаются, когда думают, что чем больше они поставят оружия, тем быстрее закончится конфликт на Украине. Они его лишь затягивают. Кроме того, в этом конфликте все глубже начинает увязать Израиль, по сути, не имея никакого отношения к нему", – убежден он.

"Также это будет означать, что мы не умеем учиться на своих собственных ошибках. Мы просто испортим отношения с Россией. Это не входит в долгосрочные интересы Израиля, который нуждается в союзничестве и поддержке Москвы на фоне ситуаций вокруг Сирии и Ирана", – заключил Ципис.

"Проблема с нехваткой снарядов для украинской стороны действительно является насущной. Восполнение запасов Киева превратилось в серьезную проверку на прочность для всего Запада. Выяснилось, что производство боеприпасов в США значительно уступает российским мощностям по данному направлению", – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

"Но даже с учетом поставок НАТО, трудности ВСУ крайне сложно преодолеть. В стане противника наблюдается не только снарядный голод, но и возникают чисто технические проблемы. Запасы для советского оборудования за 11 месяцев СВО практически исчерпались. Западу приходится осуществлять замену аппаратов на ходу", – акцентирует собеседник.

"Конечно, для нанесений ударов по Донбассу у противника ракет более чем хватает. Однако по общему залпу артиллерии мы значительно превосходим ВСУ по всей линии фронта.

Из строя на Украине выводится большое число артиллерийских систем. Полностью возместить потери поставками невозможно", – уточняет эксперт. "Кроме того, 20 января в Рамштайне соберутся представители стран НАТО. Вероятно, проблема нехватки боеприпасов на Украине станет важнейшим вопросом для обсуждения. Как они планируют решать сложившуюся проблему, учитывая, что Россия уничтожает склады в тылу противника – непонятно. Хотя это нам на руку", – рассуждает собеседник.

"Опираясь на слова Путина о работе наших военных предприятий "в три смены и без выходных", можно считать, что проблема снарядного голода нам не грозит. Помимо производства у нас имеется и огромный запас снарядов еще со времен Советского Союза", – подчеркивает Дандыкин.

"Видно, что Министерство обороны понимает важность данного вопроса. Мы, кстати, достаточно успешно заменяем и артиллерийские стволы, чего не происходит на Украине. Между тем режим огня сейчас интенсивный – оборудование изнашивается, что влияет на эффективность и точность стрельбы. Но в настоящий момент у ВСУ нет возможности своевременно решать данную проблему", – добавляет эксперт. "Конечно, в начале СВО у нас были некоторые проблемы с производством ряда боеприпасов, однако сейчас эти сложности устранены, – резюмирует Дандыкин. –

Мы руководствуемся словами товарища Сталина о том, что "артиллерия – бог войны". В общем, можно с уверенностью констатировать: на данном направлении Россия ощущает себя достаточно неплохо".

В то же время военный эксперт Александр Михайлов считает, что страны НАТО крайне неохотно расстаются с собственными запасами в рамках оказания помощи ВСУ. По его мнению, в рамках конфликта происходит колоссальный расход вооружений. В частности, за последние 11 месяцев в страну было поставлено 400 танков и почти столько же самоходных артиллерийских установок (САУ), большинство из которых были уничтожены.

"Проблема в тяжелых вооружениях, к которым будут поставляться снаряды. Этих вооружений все меньше, а новые европейские национальные арсеналы давать не хотят. Если завтра, скажем, танки "Леопард" будут гореть на Украине, то прежде всего от этого пострадают немецкие военные концерны, потому что техника потеряет в цене на мировых оружейных рынках. Но это уже не наши проблемы", – отметил Михайлов.

"А нам расширять и воссоздавать номенклатуру боеприпасов проще, потому что на российской территории находится несколько крупных заводов по производству боеприпасов для артиллерии и бронетанковой техники. Все снаряды унифицированы по стандартам отечественного ВПК", – продолжил он.

Кроме того, гособоронзаказ на производство боеприпасов резко расширился в России с 2010-х годов, когда министром обороны был назначен Сергей Шойгу. "С тех пор мы ежегодно продолжаем вливать бюджетные средства в эту сферу: в производство боеприпасов к бронетанковой технике, тяжелым артиллерийским вооружениям, системам залпового огня. Отсюда и результат соответствующий", – перечислил Михайлов.

Добавим, что президент Путин, общаясь в среду с рабочими петербургского Обуховского завода (входит в концерн "Алмаз-Антей"), подчеркнул – Россия не испытывает недостатка в боеприпасах и ракетах.

"Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США, – цитировал ТАСС главу государства. – А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством". Это вселяет уверенность в победу России, добавил президент.

Дарья Волкова, Евгений Поздняков