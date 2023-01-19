Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator

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Канада в ближайшее время начнет передачу Украине 200 бронированных автомобилей Senator. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд во время деловой поездки в Киев, где она встретилась с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым.

Как отмечается на сайте правительства Канады, главной целью визита министра обороны страны на Украину было подтверждение солидарности Оттавы с Киевом. Ананд провела встречи с представителями высшего украинского руководства. В частности, было решено передать киевскому режиму 200 бронеавтомобилей. Стоимость этой помощи оценивается канадской стороной в 67 миллионов долларов.

Ранее Украина сама обратилась к Канаде с просьбой о передаче бронеавтомобилей. Отметим, что еще до начала специальной военной операции Канада оказывала всестороннюю военную поддержку Украине – от поставок оружия и боеприпасов до подготовки украинских военнослужащих канадскими инструкторами.

Бронеавтомобиль Roshel Senator был разработан канадской компанией Roshel Defense Solutions. Эту компанию в 2019 году, кстати, основал канадский гражданин украинского происхождения Роман Шимонов. Сейчас бронеавтомобиль поставляется не только канадским силовым структурам, но и пограничной охране США. Масса бронеавтомобиля составляет до 8 тонн, при этом он перевозит 12 бойцов, поддерживая десант огнем.

У бронеавтомобиля есть специальные бойницы для ведения огня из салона. Также есть усиленный бронированными листами люк. В него можно установить пулеметы или автоматические гранатометы, сообщает украинская пресса.