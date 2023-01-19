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ТАСС

В США заявили, что поражение Украины имело бы глобальные последствия

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Эврил Хейнс
Эврил Хейнс.
Источник изображения: topwar.ru

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс сообщила, что Запад защищает свои интересы

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Поражение Украины имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который в данном случае помогает Киеву в том числе ради защиты свои собственных интересов. Об этом заявила в среду директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия <...>", - сказала она.

"Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, это имеет последствия для нас с точки зрения того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем в ситуации, когда есть действующие лица, нарушающие верховенство закона, устав [ООН] и порядок, который мы установили", - заявила Хейнс.

"Так что, я думаю, не вызывает сомнений то, что в интересах всех нас - поддерживать Украину так сильно, как мы можем", - отметила директор Нацразведки США. "Мы делаем это не только ради самой Украины, мы делаем это в наших собственных интересах", - добавила она. 

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