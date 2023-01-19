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ТАСС

Столтенберг заявил, что победа России на Украине очень опасна для НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам генсека НАТО, это сделает альянс более уязвимым

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Победа России на Украине очень опасна для НАТО, так как она сделает альянс более уязвимым. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Чрезвычайно важно, чтобы [президент России Владимир] Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас, потому что тогда это будет сигнал всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает нас уязвимыми", - сказал он.

По словам Столтенберга, путь к миру на Украине - поставки Киеву военной помощи. "Оружие - путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения - это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - добавил он. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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