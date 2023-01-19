Глава МИД Тайваня рассказал, как острову удается избежать прямого конфликта с Китаем

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Тайвань буквально балансирует на грани вооруженного конфликта с Китайской Народной Республикой, а любой «крошечный инцидент» может обернуться масштабной войной. Об этом заявил в интервью британскому телеканалу Sky News министр иностранных дел частично признанного Тайваня Джозеф У.

По мнению тайваньского дипломата, острову удается избежать прямого конфликта с Китаем путем очень большой выдержки. Именно терпение помогает Тайваню не вступить на путь войны с могущественным соседом. Министр подчеркнул, что летчики тайваньской военной авиации очень хорошо обучены и знают, что они не имеют права делать первый выстрел.

По мнению Джозефа У, рано или поздно, но статус-кво Тайваня закончится. Остров либо будет поглощен Китаем, либо станет независимым и признанным государством. Сейчас есть очень большой риск вооруженного конфликта. В период с 2020 по 2022 годы, отмечает У, число полетов истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у острова, выросло в 5 раз.

Китай никогда не отказывался от возможности применения военной силы для установления контроля над Тайванем. Но, подчеркивает Джозеф У, власти острова предпринимают все возможное для того, чтобы он мог себя защитить и отстоять свои интересы.

Напомним, что ранее США и их региональные союзники высказывали готовность защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая. Это объясняется тем, что, если Тайвань войдет в состав КНР, по интересам США – и политическим, и экономическим, будет нанесен сильнейший удар. Поэтому Вашингтон и стремится не допустить такого развития событий, хотя на словах продолжает не признавать Тайвань независимым государством и заверять Пекин в приверженности принципу «одного Китая».