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ТАСС

Орбиту МКС подняли на 1,6 км к запуску "Союза МС-23"

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Запуск корабля намечен на 20 февраля 2023 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия для отстыковки космического корабля "Союз МС-22" и стыковки корабля "Союз МС-23". Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

"В этот раз орбиту скорректировали перед посадкой корабля "Союз МС-22" и беспилотного запуска "Союза МС-23", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 417,1 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20". Они были включены в 17:57 мск и проработали 591,4 секунды.

Запуск "Союза МС-23" намечен на 20 февраля 2023 года.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Анна Кикина, астронавты НАСА Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. 

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