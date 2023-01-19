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ТАСС

Глава МИД Испании выступил за совместное с союзниками решение о поставке танков Киеву

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © VALENTYN OGIRENKO

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что Мадрид не рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин Leopard

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за то, чтобы решение о возможной поставке танков Украине было принято совместно с союзниками королевства. Об этом сообщила в среду газета El Mundo.

Во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр заверил, что Мадрид сейчас не рассматривает возможность отправки Киеву боевых машин Leopard. Комментируя этот вопрос уже в Мадриде, глава МИД сказал: "Нам нравится делать вещи вместе с остальными союзниками". "Позвольте мне дождаться различных мнений и принятия решений, которые должны быть приняты в пятницу", - добавил Альбарес.

20 января на военной базе Рамштайн в ФРГ состоится встреча представителей министерств обороны государств, оказывающих военную поддержку Украине. Как передает агентство Europa Press, от Испании в заседании примут участие генеральный директор оборонной политики, генерал-лейтенант Фернандо Лопес дель Посо и начальник Объединенного штаба обороны, генерал-лейтенант Фернандо Гарсия Гонсалес-Валерио. Глава ведомства Маргарита Роблес не будет участвовать во встрече.

Летом 2022 года в испанской прессе появилась информация о том, что Испания изучает вопрос о возможной передаче Украине танков Leopard. Тем не менее в августе власти Испании заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому не могли быть переданы Киеву. 

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Страны
Германия
Испания
Украина
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