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Военное обозрение

Представитель Еврокомиссии: Страны ЕС поставили Украине вооружений на 11,5 миллиарда евро

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Источник изображения: topwar.ru

В Еврокомиссии отчитались, на какую сумму страны Евросоюза осуществили поставки вооружений Киеву. Представитель внешнеполитической службы ЕК Набиля Массрали сообщила, что на текущий момент сумма военной помощи Украине составила 11,5 млрд евро с учетом общеевропейского финансирования и поставок на двусторонней основе.

Еврочиновник разъяснила, что из Европейского фонда мира было выделено 3,1 миллиарда евро для компенсации странам ЕС части военных поставок Украине. Это должно было стимулировать руководство государств Евросоюза на прямые поставки вооружений Киеву.

На настоящий момент, с учетом Европейского фонда мира и усилий государств-членов Евросоюза, на двусторонней основе ЕС в целом смог поставить вооружений Украине на 11,5 миллиарда

— отчиталась представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан в позапрошлом году с целью предотвращения конфликтов в Европе и укрепления международной безопасности. Общий бюджет фонда в размере 5,7 млрд евро должен быть расходован до 2027 года.

Но уже в ноябре 2022-го глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на военную помощь Украине потрачено более половины этой суммы. Такой вот странный способ поддержания мира на континенте путем финансирования поставок оружия стороне военного конфликта в Европе. Впрочем, алогичность поведения европейских политиков, когда дело касается противостояния с Россией, уже мало кого удивляет.

Хотя представитель ЕК не распространяется, на каких условиях ЕС поставляет вооружения Киеву, очевидно, что делается это отнюдь не бескорыстно. Взять, к примеру, широко распиаренную финансовую поддержку со стороны Евросоюза в размере почти 18 млрд евро, три из которых уже перечислены Нацбанку.

Оказывается, Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов. Из почти 18 млрд помощи ЕС, 14,6 млрд будут направлены на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга. 3,3 млрд на обслуживание и погашение внешнего госдолга Украины. Все «остальное», как уже пообещал Зеленский, пойдет бюджетникам и на соцвыплаты.

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