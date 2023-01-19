Посол РФ считает, что отправка британских танков Киеву приведет к эскалации конфликта

Андрей Келин подчеркнул, что танк - это "наступательное оружие"

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 18 января. /ТАСС/. Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал в среду в разговоре с российскими журналистами посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Британцы объявили о том, что они будут поставлять танки первыми. С военной точки зрения я не могу это квалифицировать, этим должны заниматься специалисты, но с политической точки зрения это, без сомнения, эскалация. Танк - наступательное оружие, а до сих пор все говорили, что Украине надо давать такое вооружение, чтобы она сама себя защищала", - сказал Келин.

Дипломат заметил, что это тяжелое вооружение вряд ли быстро поступит на Украину. "Надо понимать, что эти танки появятся на Украине не сегодня и не завтра, а на это, судя по всему, уйдут месяцы", - сообщил он.

14 января канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон передаст украинским властям 14 танков Challenger 2. В понедельник глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что в новый пакет помощи войдут более ста единиц бронированной техники, включая бронетранспортеры Bulldog. Лондон призывает своих союзников также нарастить поставки тяжелой военной техники Украине.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше 3 млрд долларов. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.