Войти
РИА Новости

Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат

340
0
0

Путин: вопрос об отсрочке призывникам, работающим в ОПК, решат в ближайшее время

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Петербурге.

"С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", — сказал президент.

Он напомнил, что все работники оборонно-промышленного комплекса были освобождены от проведенной в 2022 году частичной мобилизации.

По данным Минобороны, это примерно 830 тысяч человек, уточнил Путин.

Перед общением с сотрудниками Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей", президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией военного и гражданского назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.04.2020
Первая нерабочая неделя оставила ОПК России без 95 процентов персонала
10.04.2017
СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» запускает экологический благотворительный проект
18.04.2014
Решение о продаже Китаю ЗРС С-400 не связано с кризисом в Украине - Jane's Defense Weekly
29.08.2013
На МАКСе показали новый зенитный комплекс
28.08.2013
Валерий Лукьяненко, ВТБ, о кредитовании ОПК: "Мы поймали гребень финансовой волны"
16.06.2008
Оборонная недвижимость. Освобождая городские площади, "Алмаз-Антей" получит средства на модернизацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 15:59
  • 42192
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 15:40
  • 12
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой
  • 18.01 20:06
  • 3
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 18.01 19:10
  • 1
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США
  • 18.01 17:24
  • 1
Франция поставит ВС Украины боевые разведывательные машины AMX-10RC в течение двух месяцев
  • 18.01 17:13
  • 3
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 18.01 17:08
  • 4
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 18.01 16:53
  • 2
Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном
  • 18.01 16:53
  • 2
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
  • 18.01 16:25
  • 4
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 16:05
  • 0
ВСУ на северной границе с РБ готовятся оказаться в тылу российских войск способом забазирования