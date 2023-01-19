Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат

Путин: вопрос об отсрочке призывникам, работающим в ОПК, решат в ближайшее время

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Петербурге.

"С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", — сказал президент.

Он напомнил, что все работники оборонно-промышленного комплекса были освобождены от проведенной в 2022 году частичной мобилизации.

По данным Минобороны, это примерно 830 тысяч человек, уточнил Путин.

Перед общением с сотрудниками Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей", президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией военного и гражданского назначения.