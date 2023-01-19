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Военное обозрение

Президент Азербайджана обвинил армянские власти в манипуляции Лачинским коридором

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил армянские власти в манипуляции Лачинским коридором, связывающим Армению со спорными территориями Нагорного Карабаха. Об этом Алиев заявил в ходе встречи со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой на полях проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.

Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой президента Азербайджана, по словам Алиева, официальный Ереван прибегает к манипуляциям, пользуясь событиями в Лачинском коридоре, пытаясь ввести представителей международного сообщества в заблуждение, и на основе недостоверной информации заявляет о перекрытии дороги. Азербайджанский лидер также добавил, что дорога в настоящее время свободна для гражданских лиц, а также для провоза грузов.

Президент Азербайджана также отметил важное значение пресечения любой противозаконной эксплуатации природных богатств страны на территориях, на которых располагается российский миротворческий контингент. Кроме того, Алиев заявил о необходимости вывода оттуда криминальных элементов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что российские власти предложили участие миротворческих сил для обеспечения безопасного прохода по этой территории. По его словам, Азербайджан предоставил информацию о перевозке армянскими силами мин. Присутствие миротворческого контингента позволяет проводить полную проверку каждого транспортного средства на предмет отсутствия в нем каких-либо запрещенных грузов.

Примечательно, что на днях президент Армении встречался со своим эстонским коллегой. И на этой встрече уже Хачатрян обвинял азербайджанскую сторону в провокациях на Бердзорском (Лачинском) коридоре.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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