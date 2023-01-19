В США закончились снаряды для Украины. Американцы придумали, где их взять

NYT: США отправляют на Украину боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее

США начали поставлять Украине свои боеприпасы, которые хранятся на складах в Израиле и Южной Корее, пишет NYT. Как отмечают авторы статьи, решение использовать иностранные запасы связано с ограниченным потенциалом американской промышленной базы.

Эрик Шмитт

Адам Энтус

Ронен Бергман (RonenBergman), Джон Исмей (John Ismay), Томас Гиббонс-Нефф (ThomasGibbons-Neff)

Вашингтон – Пентагон пускает в ход обширные, но мало кому известные запасы американского оружия, хранящиеся в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах. Об этом сообщили американские и израильские официальные лица.

Это оружие и боеприпасы хранятся в Израиле для того, чтобы Пентагон мог применять их в ближневосточных конфликтах. Соединенные Штаты также разрешили Израилю пользоваться этими запасами в случае чрезвычайной ситуации.

Украинский конфликт представляет собой артиллерийское противостояние на истощение, и обе стороны выпускают по несколько тысяч снарядов ежедневно. Киев уже исчерпал запасы боеприпасов советской эпохи и по большей части перешел на артиллерийские орудия и снаряды, которые ей передают Соединенные Штаты и другие западные союзники.

Артиллерия составляет основу огневой мощи наземных войск как Украины, так и России. По словам аналитиков, исход конфликта может зависеть от того, у какой стороны раньше закончатся боеприпасы. Поскольку запасы в Соединенных Штатах постепенно иссякают, а американские производители оружия пока не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным источникам боеприпасов, чтобы справиться с нехваткой: один из них находится в Южной Корее, а другой – в Израиле.

Решение отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов со складов в этих странах, чтобы поддержать вооруженные силы Украины, свидетельствует об ограниченности возможностей американской промышленной базы и о дипломатической щепетильности двух ключевых союзников Вашингтона, которые ранее публично обещали не отправлять летальное оружие Киеву.

Израиль неоднократно отказывался отправлять оружие на Украину, опасаясь испортить отношения с Москвой. Изначально он выразил опасения, что отправка Украине боеприпасов, хранящихся на израильских складах, может создать впечатление его причастности к вооружению этой страны. По словам израильских и американских официальных лиц, около половины из 300 тысяч снарядов, предназначенных для Киева, уже отправлены в Европу для дальнейшей доставки через Польшу.

Пока высокопоставленные представители министерств обороны и военные чиновники из десятков стран, в том числе стран НАТО, готовятся к встрече на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, где они будут обсуждать вопрос об отправке на Украину дополнительных танков и другого оружия, американские официальные лица пытаются собрать достаточное количество снарядов, чтобы Киев не столкнулся с их нехваткой, в том числе в ходе предстоящего весеннего наступления.

"Поскольку линия фронта сейчас более или менее неподвижна, артиллерия стала самым важным боевым оружием", – отметил Марк Кансиан (Mark F. Cancian), бывший стратег Белого дома по вопросам вооружения, в новом исследовании для Центра стратегических и международных исследований, где он занимает должность старшего консультанта.

В другом анализе, опубликованном в декабре Институтом исследований внешней политики, говорится, что, если Украина продолжит получать стабильные поставки боеприпасов, особенно для артиллерии, а также запчастей, у нее будут хорошие шансы отвоевать еще больше территорий, занятых Россией.

"Вопрос заключается в том, хватит ли этого преимущества, чтобы украинские войска могли отвоевать территории у закрепившихся российских сил", – написали военные аналитики Роб Ли (Rob Lee) и Майкл Кофман (Michael Kofman).

Обеспечение украинской армии достаточным количеством артиллерийских снарядов – это часть более масштабных усилий союзников во главе с Америкой, направленных на увеличение общей боевой мощи Киева. Среди прочих мер – отправка высокоточного дальнобойного оружия, западных танков и бронетанковой техники и проведение общевойсковой подготовки.

На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровыхснарядов. Значительная часть этого объема, хотя и менее половины, поступила со складов в Израиле и Южной Корее, о чем рассказал один высокопоставленный американский чиновник, попросивший не называть его имя.

Другие западные страны, включая Германию, Канаду, Эстонию и Италию, тоже отправляют Украине 155-миллиметровые снаряды.

Украинская армия тратит около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, что примерно в два раза превышает объемы их производства в Соединенных Штатах и странах Европы вместе взятых, о чем сообщают американские и западные официальные лица. Остальное должно поступать из других источников, включая существующие запасы и коммерческие продажи.

Как сказал Кофман в ходе интервью, если украинская армия не внесет коррективы в свою боевую тактику, для успеха ее дальнейших наступлений может потребоваться значительно больше артиллерийских снарядов.

"Соединенные Штаты пока компенсируют эту разницу за счет имеющихся у них запасов, однако вряд ли так может продолжаться долго, – продолжил Кофман, директор по российским исследованиям в институте CNA в Арлингтоне. – Это значит, что Соединенные Штаты идут на риск в других регионах".

По заявлениям чиновников из Пентагона, они обязаны гарантировать, что, пока они вооружают Украину, объемы американских запасов не опустятся до опасно низкого уровня. Как сообщили двое высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что они пополнят запасы на складах в этой стране и немедленно отправят дополнительные боеприпасы в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы уверены, что сохраним возможность помогать Украине так долго, как это потребуется, – заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (Patrick Ryder) на прошлой неделе. – Мы уверены, что и дальше сможем поддерживать такой уровень боеготовности, который необходим для защиты нашей собственной страны".

Во вторник, 17 января, генерал Райдер сообщил изданию New York Times, что Пентагон "не будет обсуждать местонахождение и подразделения, предоставляющие оборудование или технику", сославшись на требования оперативной безопасности.

Эти военные запасы играют очень важную роль.

Когда в прошлом году Пентагон впервые поднял тему отправки боеприпасов со складов в Израиле, официальные лица этой страны выразили обеспокоенность в связи с возможной реакцией Москвы.

Израиль ввел практически полное эмбарго на продажу оружия Украине, опасаясь, что Россия может принять ответные меры, используя своих военных в Сирии, чтобы ограничить израильские авиаудары по силам Ирана и "Хизбаллы".

Отношения Израиля и России стали объектом пристального внимания после начала российской специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года. Украинские чиновники не раз критиковали правительство Израиля за то, что оно предоставляло Киеву лишь ограниченную поддержку и поддавалось давлению Москвы.

Позже Пентагон и Израиль достигли соглашения об отправке около 300 тысяч 155-миллиметровых снарядов, о чем сообщили американские и израильские чиновники.

Американцы официально сообщили о своем желании отправить эти снаряды украинцам в ходе зашифрованного телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и Бенни Ганца (Benny Gantz), занимавшего тогда пост министра обороны Израиля.

Ганц передал содержание того разговора членам кабинета. Чиновники захотели услышать мнение оборонного истеблишмента, представители которого рекомендовали согласиться на предложенный Остином план, чтобы избежать трений в отношениях с Соединенными Штатами – отчасти, потому что эти боеприпасы являются собственностью Америки. В конечном счете Яир Лапид (Yair Lapid), занимавший в тот момент кресло премьер-министра Израиля, одобрил это решение.

Израильские чиновники подчеркнули, что они не отказываются от своего решения не отправлять Украине летальное оружие, и что они просто смирились с решением Америки использовать ее собственные боеприпасы по своему усмотрению.

"На основании запроса Соединенных Штатов определенное оборудование было перемещено Министерством обороны США с его складов" в Израиле, сообщил пресс-секретарь израильского военного ведомства.

Запасы американской военной техники и боеприпасов появились в Израиле во время арабо-израильской войны 1973 года, когда Соединенные Штаты перебрасывали оружие по воздуху для пополнения резервов израильских сил.

После окончания войны Вашингтон построил в стране склады на случай нового кризиса. Стратегический меморандум, подписанный в 80-х годах, заложил основу для "заблаговременного складирования" средств Пентагона в Израиле. Об этом рассказали двое бывших американских чиновников и один бывший высокопоставленный израильский военный офицер.

По словам источников, попросивших сохранить их имена в тайне, американские танки и бронетранспортеры первоначально были переброшены в пустыню на юге Израиля с прицелом на то, что в случае необходимости американские войска смогут их использовать в регионе.

По словам бывшего инспектора по вооружениям США, в 2000-х годах программа была расширена. С тех пор она включала боеприпасы для сухопутных войск, ВМС и ВВС США – все они хранились в разных местах, доступ к которым имели только американские военные.

В то время запасы оружия, носившие название WRSA-I (Военные мобилизационные запасы для союзников), контролировало Европейское командование США. Но после сентября 2021 года ими управляет Центральное командование США.

Согласно отчету Исследовательской службы конгресса США, опубликованному в феврале 2022 года, Израилю было разрешено взять часть американских боеприпасов с этих складов во время войны с "Хизбаллой" летом 2006 года и во время операций против ХАМАСа в секторе Газа в 2014 году.

В прошлом году Пентагон также обратился к Южной Корее с запросом на перевозку оружия с американских складов в этой стране на Украину.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, южнокорейцы проявили больше готовности сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе запасов вооружений, чем Израиль. Но они тоже выступили против того, чтобы отправлять артиллерийские снаряды напрямую на Украину, хотя и по иным причинам. Правительство Южной Кореи не захотело, чтобы на Украине появились артиллерийские снаряды с маркировкой R.O.K. (Республика Корея), потому что это будет нарушением корейских законов об экспорте оружия.

Но компромисс был найден. Стороны договорились, что оружие с корейских складов будет отправлено для пополнения американских запасов в других странах.

Соединенные Штаты также согласились купить у Южной Кореи сто тысяч новых артиллерийских снарядов, о чем ранее сообщила газета Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, оружие, хранящееся на зарубежных складах, поможет украинцам выстоять до тех пор, пока американские компании не нарастят производство.

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Кроме того, Соединенные Штаты помогают Киеву более эффективно использовать боеприпасы. Украинцы провели так много артиллерийских обстрелов, что около трети 155-миллиметровых гаубиц, предоставленных Соединенными Штатами и другими западными странами, вышли из строя и были отправлены на ремонт.

Летом, во время ожесточенных боев между Украиной и Россией в восточной части Донбасса, официальные лица Пентагона получили спутниковые снимки, на которых видны разрушения на сельскохозяйственных землях между линиями окопов противников. Поля превратились в лунные пейзажи, изрытые тысячами кратеров, оставшихся после ударов снарядов.

С тех пор американские чиновники призывают украинцев использовать артиллерию более разумно. А прибытие высокоточной реактивной артиллерии, такой как ракетные комплексы HIMARS, позволило Украине наносить более точные удары.