Кровопролитие на Украине может прекратиться в одну минуту, заявил Гаврилов

Гаврилов: киевский режим и Запад могут положить конец военным действиям в любую минуту

МОСКВА, 18 января/ Радио Sputnik. Вопрос прекращения боевых действий на Украине всецело зависит от воли Киева и стоящих за ним кураторов, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он выступил на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе", – цитирует Гаврилова РИА Новости.

Москва в свою очередь готова к любому развитию событий, отметил он.

Успех спецоперации предопределен и неминуем, добавил глава российской делегации.

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