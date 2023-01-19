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РИА Новости

Кровопролитие на Украине может прекратиться в одну минуту, заявил Гаврилов

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Медики ВСУ эвакуируют раненого солдата
Медики ВСУ эвакуируют раненого солдата.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

Гаврилов: киевский режим и Запад могут положить конец военным действиям в любую минуту

МОСКВА, 18 января/ Радио Sputnik. Вопрос прекращения боевых действий на Украине всецело зависит от воли Киева и стоящих за ним кураторов, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он выступил на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе", – цитирует Гаврилова РИА Новости.

Москва в свою очередь готова к любому развитию событий, отметил он.

Успех спецоперации предопределен и неминуем, добавил глава российской делегации.

Ранее радио Sputnik рассказало, на что нацелены действия России в зоне СВО.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ОБСЕ
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