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ТАСС

Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники

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Пулемет "Браунинг М-2"
Военнослужащие блока НАТО возле пулемета "Браунинг М-2" в Латвии.
Источник изображения: РИА Новости / Оксана Джадан

Министр обороны страны Инара Мурниеце также отметила, что республика в этом году продолжит обучение украинских военных разного уровня

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Латвия окажет военную помощь Украине поставками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, вертолетов, пулеметов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду сообщило агентство LETA.

"В ближайшее время мы направим Украине новые партии военной помощи. Это будут ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами, беспилотные летательные аппараты", - приводятся в сообщении слова министра обороны Латвии Инары Мурниеце.

Она также отметила, что Латвия в этом году продолжит обучение украинских военных разного уровня. "Планируется увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем это было сделано в 2022 году", - сказала министр.

Согласно сообщению, поддержка, оказанная Украине Латвией, в денежном выражении составляет более €314 млн, или 0,93% от валового внутреннего продукта страны. Из этой суммы примерно €300 млн приходятся на военные поставки. 

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Страны
Латвия
Украина
Продукция
Stinger
Проекты
БПЛА
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