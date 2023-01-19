Путин допустил освобождение от призыва на срочную службу работников ОПК

Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ были освобождены от частичной мобилизации. Вопрос об освобождении призывников-срочников, работающих в этой сфере, обсуждается, в скором времени он будет решен. Об этом заявил 18 января президент РФ Владимир Путин.

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в три смены, а продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, то мы сейчас изучаем и смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем [специалистам в сфере ОПК], кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал он в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

Ранее в среду глава государства заявил, что оборонные предприятия России работают в несколько смен, а некоторые из них даже круглосуточно. Он указал, что ОПК страны за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности.

Президент также поблагодарил всех работников оборонных предприятий «за напряженный, ответственный труд».

23 декабря прошлого года Путин указал, что важнейшая задача предприятий ОПК России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок.

21 декабря глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации. 9 декабря президент отмечал, что факторов для возобновления частичной мобилизации сегодня нет.

О том, что сотрудники предприятий ОПК получили отсрочку от мобилизации, сообщил в сентябре прошлого года министр обороны страны Сергей Шойгу.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. 31 октября Путин сообщил о ее завершении. Всего было призвано 300 тыс. человек.