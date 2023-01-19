На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод.

Путин: доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна составлять 30 процентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК гражданской продукции, доля такой продукции должна составлять 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что, несмотря на спецоперацию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции. По его словам, доля такой продукции должна составлять 30%. По итогам 2021 года этот показатель составил 27%.

"Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", - сказал он в связи с этим.