Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Алмаз-Антея" новую форму поддержки ОПК

По словам президента, власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Российские власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и эта работа продолжится, отметил президент России Владимир Путин в среду во время общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

У президента поинтересовались, будет ли в связи с текущей внешнеполитической ситуацией оказываться дополнительная поддержка предприятиям оборонной сферы. "Она постоянно оказывается. Мы по нескольким направлениям работаем, деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве. В общем, здесь очень много направлений поддержки", - отреагировал глава государства.

Он также рассказал, что только что обсуждал с руководством концерна еще одну форму такой поддержки. "Имею в виду, что внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских вооруженных сил, поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства. И на это мы посмотрим сейчас. Не буду вдаваться в детали", - добавил Путин.