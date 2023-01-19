Путин осмотрел образец электрокроссовера E-NEVA и призвал развивать отечественный автопром

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA.

Глава государства посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей", где представлены гражданские проекты концерна. Завод — одно из ведущих предприятий ВПК.

Президенту продемонстрировали экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. На ее базе можно создать авто различных типов кузовов, размеров и грузоподъемности.

Благодаря платформе возможно будет производить машины E-NEVA как чисто с электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой.

"Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте", — сказал Путин и положительно оценил разработку, подняв вверх большой палец.

Президент призвал продолжить развитие российского автопрома, указав на необходимость расширения внутреннего рынка.

Также Путин осмотрел образец электрокроссовера С-класса E-NEVA с полным приводом и аккумулятором увеличенной емкости. Президент открыл переднюю и заднюю двери, заглянул в салон автомобиля.

Путину также показали отечественную полноприводную гражданскую грузовую машину БАЗ-S36A11.

Помимо этого президенту продемонстрировали выпускаемое предприятием медоборудование, в частности, модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения, мобильный радиомаяк "Мангуст", предназначенный для контроля и управления наземным движением на территориях аэродромов.

Кроме того, Путин увидел транспондер "МБО" (модуль бортового оборудования) для взаимодействия с платными дорогами, приспособление для контроля передвижения техники в аэропортах — моноимпульсный вторичный радиолокатор МВРЛ "Аврора-2", предназначенный для использования в качестве источника радиолокационной информации в составе аэродромных и трассовых радиолокационных комплексов, аэродромных пунктов и районных центров управления воздушным движением.

Президенту показали и 3d принтеры "Ларец", "Гелиос-1", тренажер КСТ "Синтез-ТЦ" для обучения, тренировки и переподготовки диспетчерского персонала аэродромных и региональных систем управления воздушным движением.