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РИА Новости

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Мишустин: почти все планы по производству авиа- и автотехники для СВО реализованы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти все планы по производству военной авиа-и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд специальной военной операции полностью реализованы.

"В начале работы нашего Координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать. По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллеристского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Он добавил, что сейчас важно "в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий обороно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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