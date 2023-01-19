Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе

Ереван. 18 января. ИНТЕРФАКС-Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной Пирисом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Южном Кавказе, сообщила в среду пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр коснулся гуманитарной ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Никол Пашинян подчеркнул, что своим провокационным шагом Азербайджан в очередной раз нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и подчеркнул важность внимания международного сообщества и соответствующей реакции на происходящее", - отмечается в сообщении.

Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность ситуацией, вызванной блокированием Лачинского коридора, и подчеркнул значение обеспечения бесперебойной работы дороги.

Он добавил, что альянс "заинтересован в обеспечении стабильности и мира в регионе и выражает поддержку усилиям, предпринимаемым международными партнерами в этом направлении", отмечается в сообщении.