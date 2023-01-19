В НАТО заявили, что опасно недооценивать Россию

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что необходимо готовиться к длительному конфликту на Украине, а также к тому, что 2023 год "будет тяжелым"

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. НАТО не должна недооценивать Россию, необходимо готовиться к длительному конфликту на Украине, а также к тому, что 2023 год "будет тяжелым". Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в среду, открывая первое в этом году заседание Военного комитета Североатлантического альянса.

"Недооценивать Россию опасно. Президент [России Владимир] Путин готовится к долгой войне, он мобилизовал свыше 200 тыс. солдат, которые сейчас тренируются, он расширяет российское военное производство и получает новые вооружения от других авторитарных режимов, включая Иран, - считает Джоанэ. - Поэтому мы должны готовиться к долгой войне. Этот год будет тяжелым, и мы должны поддерживать Украину так долго, как потребуется".