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ТАСС

Финляндия планирует предоставить новый пакет военной помощи Украине

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Источник изображения: EPA-EFE/ ROBERT GHEMENT

По словам главы МИД страны Пекки Хаависто, ФРГ и Польша смогут поставить больше танков, чем Финляндия

ТАСС, 18 января. Финляндия планирует предоставить Украине 12-й по счету пакет военной помощи. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Мы направили 11 пакетов военной помощи Украине и сейчас готовимся предоставить еще один стоимостью €55 млн. Нам известно, что Украине нужны танки, и на данный момент ведутся переговоры с немецкой стороной относительно поставок имеющихся у нас танков Leopard 2. <...> Поскольку эти танки производятся на территории Германии, любое решение об их отправке на Украину должно быть согласовано с основным производителем", - сказал Хаависто, добавив при этом, что ФРГ и Польша, "разумеется, смогут поставить больше танков", чем Финляндия.

"Мы также можем помочь Украине тем, что обеспечим охрану тех танков, которые пошлют Киеву другие европейские страны", - подчеркнул глава финского внешнедипломатического ведомства.

16 января исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола заявил в интервью агентству Рейтер, что решение по вопросу отправки на Украину танков Leopard 2 будет зависеть от того, даст ли Германия разрешение на передачу техники ее производства третьей стороне.

10 января финская телерадиокомпания Yle, ссылаясь на источник, проинформировала о том, что Хельсинки допускают возможность рассмотрения вопроса об отправке Украине Leopard 2 в том случае, если этот шаг поддержит "группа из нескольких государств". Согласно источнику, Финляндия ожидает "решений Германии и других крупных стран" по этому поводу. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
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