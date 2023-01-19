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Известия.ru

Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ежегодно Россия производит столько ракет противовоздушной обороны (ПВО), сколько выпускают все остальные производители в мире. Это, среди прочего, вселяет уверенность в победе, заявил 18 января президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн «Алмаз-Антей».


«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством», — заявил президент РФ.

При этом он отметил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, в том числе благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

11 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим нацистский киевский режим.

23 ноября Медведев сообщил, что Россия располагает достаточным количеством высокоточного оружия. Он отметил, что «враги» внимательно подсчитывают пуски российских ракет и запасы вооружений и «напрасно надеются на истощение наших возможностей».

19 ноября газета The New York Times написала, что в противовес утверждениям политиков из США, Великобритании и с Украины о том, что у России истощаются запасы ракетного оружия, армия РФ продолжает наносить массированные ракетные удары по военной украинской инфраструктуре.

Уточнялось, что, по мнению стран Запада, Россия держит запас ракет и другого оружия на случай конфликта с НАТО.

В ноябре в России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Отмечалось, что на ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон» и сообщил, что продолжится и производство ракет «Кинжал».


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». [/i]

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Страны
Великобритания
Россия
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Украина
Продукция
Кинжал БР
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Компании
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