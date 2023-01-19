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Известия.ru

Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Победа России в конфликте на Украине неизбежна. Об этом в среду, 18 января, заявил президент РФ Владимир Путин.


«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы», — сказал он во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завод и общения с его работниками.

По его словам, победа России неизбежна благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер подчеркнул, что победа России обеспечена, и у него в этом нет никаких сомнений.

«Каждое из этих звеньев: и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, в том числе связанная с поддержкой семей, требующих особого внимания со стороны государства, и здравоохранение — всё это создает основу для нашего эффективного развития и победы», — отметил он.

Также Путин заявил, что есть все основания называть киевский режим нацистским и помогать с помощью армии людям, которые считают себя частью русской культуры.

Ранее, 13 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

26 декабря 2022 года Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО. Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Еще в октябре прошлого года российский лидер напомнил, что главная цель спецоперации — это помощь Донбассу. Российский лидер подчеркнул, что именно эта задача была первостепенным приоритетом с самого начала СВО.


Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
ООН
Персоны
Путин Владимир
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