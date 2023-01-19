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ТАСС

Премьер Польши отметил усталость Запада от ситуации вокруг Украины

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Тем не менее, по словам Матеуша Моравецкого, в мире "видят и ценят" польскую помощь Киеву

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Среди стран Запада чувствуется усталость от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Отвечая на вопрос о том, оценивают ли мировые лидеры по достоинству роль Польши в помощи Украине, Моравецкий сказал, что они это "видят и ценят, но присутствует также что-то такое, как усталость".

По его словам, несколько месяцев назад в Давосе дискуссия об Украине велась "на другом эмоциональном уровне, на ином уровне вовлеченности". "Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал", - сказал глава польского правительства. 

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Польша
Россия
Украина
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