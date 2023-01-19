Министр обороны Украины назвал примерные сроки освоения военнослужащими ВСУ ЗРК Patriot

Источник изображения: topwar.ru
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что инструкторы из США обучат военных ВСУ освоению ЗРК Patriot. Как уточнил глава украинского оборонного ведомства, займёт это порядка 10-ти месяцев.
Вот, как высказывался по этому поводу сам министр:
В то же время Резников признал, что солдатам ВСУ удалось добиться ощутимых результатов на поле боя во многом за счёт значительной военной помощи, предоставленной иностранными партнёрами.
– подчеркнул министр обороны.
Около 100 военнослужащих ВСУ уже прибыли в США для подготовки к использованию систем «Патриот». О планах передачи таких ЗРК Украине сообщила и представитель нидерландского Минобороны Саша Лухофф.
В то же время представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и вовсе полагает, что украинским военнослужащим будет достаточно нескольких месяцев для управления данной техникой. Это притом, что в самих США эффективному применению Patriot военнослужащие обучаются годами.