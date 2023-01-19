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Военное обозрение

Министр обороны Украины назвал примерные сроки освоения военнослужащими ВСУ ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что инструкторы из США обучат военных ВСУ освоению ЗРК Patriot. Как уточнил глава украинского оборонного ведомства, займёт это порядка 10-ти месяцев.

Вот, как высказывался по этому поводу сам министр:

Комплекс ПВО Patriot стоимостью в 1 млрд долларов для нас, разумеется, является огромным подспорьем. Если раньше это казалось чем-то невозможным, то на сегодняшний день, благодаря усилиям наших американских партнёров украинских офицеров обучат освоению таких зенитно-ракетных комплексов в течение 10-ти месяцев. Тем более, что решение на этот счёт уже принято.

В то же время Резников признал, что солдатам ВСУ удалось добиться ощутимых результатов на поле боя во многом за счёт значительной военной помощи, предоставленной иностранными партнёрами.

Я знаю и верю, что этот год должен стать для нас победным. Мы с нашими партнёрами каждый раз обсуждаем эту тему, так что они тоже выразили уверенность в этом. На сегодняшний день помимо ВСУ задействованы и силы Национальной гвардии, пограничников, СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной службы по ЧС, в том числе и гражданские лица

– подчеркнул министр обороны.

Около 100 военнослужащих ВСУ уже прибыли в США для подготовки к использованию систем «Патриот». О планах передачи таких ЗРК Украине сообщила и представитель нидерландского Минобороны Саша Лухофф.

В то же время представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и вовсе полагает, что украинским военнослужащим будет достаточно нескольких месяцев для управления данной техникой. Это притом, что в самих США эффективному применению Patriot военнослужащие обучаются годами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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