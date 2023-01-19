Мишустин подчеркнул важность организации ежедневного восполнения вооружений в зоне СВО

Глава кабмина подчеркнул, что все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность организации ежедневного восполнения вооружений, техники и спецсредств в зоне специальной военной операции (СВО).

"Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, а также других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач", - отметил Мишустин, открывая в среду заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Он напомнил, что недавно президент провел совещание с правительством, на котором подчеркнул, что обороноспособность страны нужно и дальше повышать. Для этого необходимо оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением военных, задействованных в проведении специальной военной операции. Мишустин отметил, что нужно постоянно наращивать мощности предприятий ОПК и закупать оборудование. "В начале работы нашего координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать. По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск. Сейчас важно в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий ОПК, закупать необходимое оборудование", - сказал Мишустин.

Обращаясь к участникам встречи, премьер подчеркнул, что "все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме". Он призвал оперативно принять все необходимые управленческие решения и лично контролировать исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации. "Каждый участник процесса должен четко выполнять свою задачу", - добавил премьер, отметив, что здесь крайне важно внимательно анализировать и обрабатывать поступающую с мест информацию.