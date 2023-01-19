Михаил Мишустин: практически все планы по производству техники для СВО полностью реализованы

Новая партия готовых танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3") в цеху АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех ), Нижний Тагил, 2022 год.

ЦАМТО, 18 января. Практически все планы по производству техники для СВО полностью реализованы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению ВС РФ.

Ниже вступительное слово М.Мишустина приведено в изложении пресс-службы правительства.

"Добрый день, уважаемые коллеги!

На недавнем совещании с правительством президент еще раз подчеркнул, что и дальше будем повышать обороноспособность страны, оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением Вооруженных Сил, частей, задействованных в специальной военной операции.

Сейчас, в первую очередь, должно быть организовано ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств, чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач.

Для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности, непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, улучшать ее качественные характеристики, на что также обращал внимание глава государства.

В начале работы нашего Координационного совета установили целевые задания, выполнение которых требуется строго соблюдать.

По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.

Сейчас важно в непрерывном режиме наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование.

Коллеги, все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме.

Оперативно примите все соответствующие управленческие решения. Лично контролируйте исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации. Каждый участник процесса должен четко выполнять свою задачу. Здесь крайне важно внимательно анализировать и обрабатывать информацию, которая поступает с мест. И на ее основе принимать соответствующие взвешенные меры.

Продолжается возведение и инженерное оборудование фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами.

Конечно, обстановка, в которой действуют строители, осложнена целым рядом серьезных причин. Это неблагоприятная погода, попытки обстрела противником мест, где идут работы, и то, что участки постоянно приходится разминировать. Тем не менее, необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений.

По-прежнему в приоритете Координационного совета остаются вопросы социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, граждан, которые находятся в зоне специальной военной операции и приграничных районах. Обращаю внимание, что все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме.

Еще одно важное направление – это медико-санитарное обслуживание наших воинов, включая медицинскую реабилитацию. Надо следить за состоянием их здоровья – как в условиях боевой обстановки, так и в повседневной жизни, расширять возможности медицинской и медико-психологической помощи, а также всесторонней реабилитации военнослужащих, которые получили ограничения по здоровью.

И конечно, должно быть непрерывное обеспечение Вооруженных Сил всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи.

Татьяна Алексеевна (обращаясь к Т.Голиковой), прошу Вас держать на личном контроле решение этих двух вопросов.

Хочу напомнить, что эффективность использования финансовых ресурсов находится под самым пристальным вниманием. Для контроля ценообразования на товары и услуги, необходимые для снабжения Вооруженных Сил, правительство приняло решение не распространять в этом году на Федеральное казначейство ограничений на контрольно-надзорную деятельность в финансово-бюджетной сфере.

Ведомство совместно с Министерством финансов уже проводит анализ финансово-экономических обоснований государственных контрактов. Первые результаты таких проверок мы получим в ближайшие недели – до конца января. Подробно обсудим их на заседании совета.

Прошу руководителей рабочих групп – Марата Хуснуллина и Татьяну Голикову – доложить о выполнении целевых заданий и о результатах ранее принятых решений.

Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и руководителей МВД, ФСБ, заместителя руководителя Росгвардии прошу проинформировать о решении вопросов, связанных с обеспечением подчиненных вам ведомств".