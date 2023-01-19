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ТАСС

Гутерриш заявил, что не видит сейчас возможностей для серьезного посредничества по Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Генсек ООН при этом отметил, что организация продолжает работать со сторонами конфликта по конкретным вопросам

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Возможности для продвижения серьезных переговоров о мире на Украине и посредничества в их проведении пока отсутствуют. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я не думаю, что сейчас есть шанс продвигать серьезные переговоры или посредничать в их проведении. Так что нам надо ждать и четко придерживаться принципов. А наши принципы - это международное право", - сказал он.

Гутерриш при этом отметил, что ООН продолжает работать со сторонами конфликта по конкретным вопросам, таким как экспорт продовольствия и удобрений, помощь гражданским лицам, обмен пленными, обеспечение безопасности ядерных объектов.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен провести до конца февраля "мирный саммит" на площадке ООН, и предложил генеральному секретарю всемирной организации выступить в качестве модератора. В офисе Антониу Гутерриша сообщили ТАСС, что он готов взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, но только если все стороны с этим согласятся. 

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