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Генри Киссинджер: Запад обязан не допустить конфликта с Россией

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

Генри Киссинджер призвал Запад к диалогу с Россией

США и Европа должны продолжать диалог с Россией, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Генри Киссинджер. Им нужно предоставить Москве возможность вновь присоединиться к международной системе. Полная запись выступления Киссинджера опубликована на YouTube-канале The Guardian.

Генри Киссинджер (Henry Kissinger)

Cоединенные Штаты поддерживают украинское сопротивление и должны продолжать в том же духе, при необходимости наращивая военную поддержку, пока не будет взят курс на прекращение огня. Его могут принять в результате неких предварительных обсуждений.

Другая цель заключается в том, чтобы предотвратить конфликт против России как таковой, дав ей возможность воссоединиться с международной системой. Страны, находившиеся под российским давлением на протяжении чуть ли не всей холодной войны, могут счесть это нецелесообразным, но в новых обстоятельствах Россия вполне может переоценить свой традиционный взгляд на вещи, в основе которого лежит помесь влечения к культуре Европы и страха перед ее потенциальным господством.

Дать русским шанс переосмыслить свою зависимость от вооруженных сил тем более важно потому, что развал России как способного на проведение собственной политики государства повлечет внутренний конфликт на всей ее огромной территории в одиннадцать часовых поясов, а также вмешательство со стороны других стран. А ведь, на минуточку, там находится более 15 000 ядерных боеголовок.

По этой причине даже на фоне продолжающегося конфликта я верю в диалог с Россией, верю в прекращение боевых действий, восстановление дофевральской ситуации и продолжение переговоров о дальнейшем развитии с участием Европы, Америки и России.

Санкционному режиму и прочим элементам давления суждено остаться до момента окончательного урегулирования, ведь, на мой взгляд, они помогают не допускать эскалации и не поднимать тех вопросов, что выходят далеко за рамки проблем, которые существовали до начала конфликта и могли бы привести к дальнейшим боевым действиям.

Раньше я выступал против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что в результате начнется все то, что мы наблюдаем сегодня. Теперь же, раз процесс все равно достиг этой точки, сама идея нейтральной Украины утратила всякий смысл. По завершении процесса НАТО, в какой бы форме она не развивалась в будущем, должна гарантировать Украине место в своих рядах. Это станет уместным и оправданным шагом.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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