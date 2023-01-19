В Польше начался "престарелый" призыв. Страна идет путем самоуничтожения

Myśl Polska: на военную подготовку в Польше стали призывать мужчин старше пятидесяти лет

На военную подготовку в Польше стали призывать мужчин за пятьдесят, пишет Myśl Polska. Военкоматы рады любому потенциальному вояке. Поляков кормят мифами о "страшной России", но забывают сказать, что их страна для западных союзников – всего лишь потенциальное поле боя.

Сильвия Горлицкая

В предыдущей статье я писала о феномене бегства поляков призывного возраста из страны. Я назвала вполне разумным поведение тех, кто не хочет погибать – не столько за Польшу, сколько за власть, которая любой ценой стремится к военному конфликту с Россией. (…) Даже те, кто привык черпать сведения из СМИ, контролируемыми польской властной элитой, и те, кто не обзавелся VPN и не может получать информацию из России, разобрались, в чем тут дело.

Незаметная разница эпох

Однако, как оказалось, проблема не только в уклонистах. Дело в том, что на военную подготовку стали призывать людей за пятьдесят. Не знаю, будут ли они задействованы в каких-то боевых подразделениях, таких сведений у меня нет, наоборот, говорится, что их предполагается использовать, например, в качестве связистов. И вот это-то и странно. Мне хорошо известно, какой была армейская техника в те времена, когда нынешние немолодые призывники еще проходили срочную службу. Мой дед был полковником в войсках связи, так что я в курсе, какое оборудование использовалось в те стародавние времена. Те, кто служил в армии 30–40 лет назад, имели дело, прежде всего, с грузовиками Star–66, на которые устанавливалось аналоговое оборудование (сейчас, напоминаю, мы живем в цифровом мире). Ничего не имею против этих приборов, но хотелось бы думать, что в настоящее время польская армия располагает гораздо более совершенной техникой.

Вопрос, который следует себе задать, звучит так: будут ли немолодые люди (как мой 54-летний собеседник) работать с техникой, которой примерно полвека? И задумываются ли члены военкомовских комиссий, как будут справляться эти возрастные призывники с обслуживанием этих сверхсовременных устройств? Я подозреваю, что техника в нашей армии все-таки устаревшая, но даже если она относится к прежней эпохе, как будет человек, назначенный (в случае моего собеседника) на руководящую должность в подразделение связи с ней работать – ведь за прошедшие годы наш кандидат в связисты мог забыть, как управляться с этим типом оборудования. А еще комиссия совершенно не интересуется состоянием здоровья своих "избранников".

Больные и инвалиды

Судя по рассказам или, скорее, откровениям, которые дошли до моих ушей, члены военкомовской комиссии даже своим внешним видом не желают раскрывать приглашенному кандидату в военные, с кем он вообще-то имеет дело. Как рассказал мне непосредственный свидетель, женщина, которая "обслуживала" все мероприятие, была одета "по гражданке" т.е. не в военной форме. А это заставляет сомневаться в наличии у нее компетенций в той сфере, которой она занималась. Беседа с представителем военкомата длится очень недолго, буквально 2–3 минуты, и приглашается следующий. (…) Кандидат в солдаты, с которым я беседовала, поинтересовался у комиссии, как он узнает, что должен явиться к месту службы. Ответ был следующим: "Смотрите телевизор, там все скажут".

Этому кандидату, как и его несчастным сверстникам, никаких вопросов о состоянии здоровья не задавали. Наш пятидесятичетырехлетний герой страдает от ряда болезней, из-за травмы у него плохо действуют все конечности. Другие кандидаты тоже не были образцами здоровья, один, например, страдал прогрессирующей формой диабета, короче говоря, настоящая инвалидная команда. Но это, видимо, никого не волнует. Не говоря уже о том, что у них есть работа, дети и жены. Поэтому они не должны призываться в первую очередь. Но их возраст и состояние здоровья никого не интересовал, никто из комиссии вопросов на этот счет не задавал.

Военный комиссариат любому рад

Если инвалид не подходит, например, для службы в пехоте или танковых войсках, государство может предложить ему обучение работе с оборудованием, на котором он в случае чего будет нести службу. Да, конечно, "две кнопки" нажимать сможет и инвалид. Однако мне кажется, что в этой ситуации следовало бы спросить самого призывника, хочет ли он вообще занимать руководящую должность в полку связи. К сожалению, военкомат это, видимо, не интересует, а для обороны государства планируется использовать людей, которые не способны защитить себя даже в обычной жизни, а на войне и подавно. Остается надеяться, что эксплуатация нового (при условии, что оно есть) оборудования достаточно проста и обучение может осуществлять непосредственно в процессе его обслуживания.

Однако это не меняет того факта, что к призывникам относятся как-то странно, и они это чувствуют, помня, как эта процедура выглядела во времена их молодости, много лет назад. Они чувствуют, что члены квалификационной комиссии относятся к ним со смесью страха и жалости. Кроме того, мы имеем дело с ситуацией, когда молодые, здоровые люди, действительно способные защищать родину с оружием в руках, просто сбежали, и правительство вынуждено призывать на службу людей среднего возраста, иногда тяжело больных. Если иметь в виду эти факты и сопоставить их с теми, о которых я говорила в моей предыдущей статье, мы придем к выводу, что наш военный потенциал находится в плачевном состоянии.Даже приобретенную у американцев технику мы можем использовать только с их разрешения.

Мифы о России

Совершенно очевидно, что Польша не представляет собой какого-либо значительного и даже сколько-нибудь самостоятельного политического субъекта, а является одним большим испытательным полигоном и потенциальным полем битвы с целью максимально оттеснить Россию на Восток (…). Мы – Висленский регион, наше население – пушечное мясо, частная собственность с каждым годом становится все более уязвимой. Можно лишь сожалеть о том, что огромное количество поляков по-прежнему голосуют за партии войны, которая втянет нас в конфликт невообразимого масштаба. У меня сложилось такое впечатление, что мои соотечественники думают, что Россия – это всего лишь кусочек земли до Урала, на фоне которого наша страна на карте выглядит довольно неплохо.

Между тем, это самая большая в мире страна, использующая устаревшую технику по чисто практическим соображениям, потому что самое лучшее и самое современное вооружение и техника применяются в случае серьезной угрозы государству. Россия даже не может быть оккупирована (как и многие другие страны), и с этим нужно считаться, вернее, осознать. Нашими противниками будут не какие-то босые крестьяне, вооруженными палками и вилами, и кавалерии с ними справиться. Цензура и насмешки над Россией в основных польских средствах массовой информации сильно навредили полякам даже с точки зрения осознания масштаба опасности, поскольку на основе полученной информации у них создается впечатление, будто бы российская армия располагает только устаревшей техникой и не может справиться даже с разваливающейся Украиной. Между тем целью России не было и не является уничтожение миллионов украинцев, она не собиралась применять на Украине тактику выжженной земли. Однако в отношении Польши российская стратегия может быть совершенно иной, ведь мы мало того, что не являемся так называемыми русскими, так мы еще и принадлежим к враждебному России военному альянсу (само существование которого теоретически не имеет смысла, учитывая отсутствие Варшавского договора), не раз демонстрировавшего откровенный цинизм и проявлявшего агрессию, например, в отношении Сербии.

Путь к самоуничтожению

Нам остается только надеяться, что мы не будем вовлечены в какой-либо конфликт, и российские ракеты не полетят на наши города и воинские части. Тем не менее, мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние. Впрочем, им есть, куда бежать – имения в Швейцарии и многих других далеких странах они приобретали не просто так. А есть ли куда бежать среднестатистическому поляку, верящему, что он один справится (возможно, даже голыми руками) с четырьмя русскими или даже с целым отрядом вооруженных профессиональных военных? Есть ли, куда отправить свою семью и близких? Готов ли финансово неблагополучный, необразованный, вряд ли читающий что-либо, кроме кулинарной книги, гражданин столкнуться хотя бы с тем фактом, что его Родина находится в состоянии войны с величайшим государством мира? Даже если у России не очень хорошая техника, она располагает человеческими и сырьевыми ресурсами, которыми она может в любой момент воспользоваться.

Именно так римляне завоевывали новые территории. Они были неважными воинами, но их численность была такова, что противник, даже располагая самыми передовыми вооружениями, не мог противостоять их экспансии. Дело не в том, что Польша может стать частью российской территории (зачем России хомут на шею?), в этом случае речь бы не шла о тотальном ударе. Для Кремля, как и для Вашингтона, Польша всего лишь потенциальное поле боя. Для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает нашу землю целью этого самого удара.

Вопреки расхожему мнению, нам повезло, что лидером российского государства является именно Владимир Путин. Мы его хорошо знаем и знаем, на что он способен, а на что нет. Даже если он нас чем-то несколько удивит, это не большая проблема. Однако если вдруг – о чем так мечтают поляки – в Москве произойдет радикальная смена власти, у нас не будет никаких гарантий, что русские ракеты действительно не упадут на нашу территорию. Если к власти придет кто-то с "эмоциональностью", например, Алексея Навального, мы можем быть совершенно уверены, что пока что ограниченная территорией Украины прокси-война распространится и на наше государство. Государство, которое будут вынуждены защищать зачастую нездоровые мужчины предпенсионного возраста, не способные даже к самообороне, не говоря уже о защите Родины.