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Военное обозрение

Королевский флот Великобритании присоединился к морским учениям в Норвегии, чтобы экзаменовать своих курсантов-подводников

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Источник изображения: topwar.ru

Королевский флот Великобритании присоединился к ежегодным морским учениям в Норвегии, чтобы дать возможность студентам Perisher (престижный курс подготовки командования подводными лодками) пройти дополнительные испытания, которые станут для них своеобразным экзаменом, пишет портал UK defence journal.

В материале говорится, что вышеупомянутые маневры регулярно проводятся с целью «усиления защиты северного фланга НАТО». В этом году в учениях будут задействованы большая часть ВМС Норвегии, военные корабли из Дании, а также истребители-невидимки F-35 и самолеты дальнего морского патрулирования.

В свою очередь, Великобритания отправит в Норвежское море ударную АПЛ HMS Artful и фрегат HMS Northumberland.

Данные маневры предоставили студентам Perisher уникальную возможность действовать в условиях, максимально приближенных к реальным, используя в качестве учебной платформы АПЛ HMS Artful и фрегат HMS Northumberland, который предназначен для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, пишет UK defence journal со ссылкой на заявление командования Королевским флотом.

Я чрезвычайно благодарен ВМС Норвегии за то, что они позволили нам принять участие в их учениях, а также экипажам всех кораблей, самолетов и подводных лодок, с которыми мы работали

- заявил один из инструкторов Perisher коммандер Макалистер.

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Страны
Великобритания
Дания
Норвегия
Продукция
F-35
Проекты
Astute АПЛ
Военные учения
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