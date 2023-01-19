Замгенсека НАТО призвал резко нарастить производство боеприпасов для поддержки Украины

В НАТО призвали членов альянса увеличить военные расходы минимум до 2% ВВП

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. НАТО должна значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам. Об этом заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в среду, открывая заседание Военного комитета НАТО. Он также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса должны продолжать увеличение своих военных расходов, и 2% ВВП отныне - это не целевой показатель, а их базовый уровень.

"Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны, - заявил он. - Это станет важной темой в ходе обсуждения министров обороны стран - членов НАТО, которые встретятся в этом зале в феврале".

Джоанэ также призвал государства альянса развивать свои "цифровые возможности" и использование искусственного интеллекта, чтобы быть готовыми к конфликтам в будущем.

"Мы должны больше инвестировать в оборону. Цель в 2% ВВП, установленная почти 10 лет назад (в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией - прим. ТАСС), сейчас все больше рассматривается как базовый уровень, а не потолок военных расходов. Нам нужны хорошо тренированные и хорошо экипированные солдаты, современные вооружения, готовые к развертыванию быстрее, чем когда-либо, там, где это нужно", - сказал замгенсека НАТО. Он также призвал страны альянса не недооценивать Россию и "готовиться к длинной войне" на Украине. "Этот год будет тяжелым, и мы должны поддерживать Украину так долго, как потребуется", - сказал Джоанэ.

В свою очередь начальник Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр сообщил, что 19 января комитет проведет отдельную сессию по ситуации на Украине, в которой в формате видеоконференции примет участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.