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ТАСС

Мытищинский завод начал отгружать гусеничные машины для ЗРК по ГОЗ на 2023 и 2024 годы

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ГМ-569
Гусеничное шасси ГМ-569.
Источник изображения: http://pvo.guns.ru/

Как отметил гендиректор предприятия Сергей Козлов, ремонтные бригады завода обеспечивают исправность техники, принимающей участие в спецоперации на Украине

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ, входит в концерн "Калашников") начал изготавливать и отгружать гусеничные машины для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" и "Тор-М2" по контрактам в рамках гособоронзаказа на 2023 и 2024 годы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе концерна.

"Завод своевременно и в полном объеме выполнил контрактные обязательства заданий ГОЗ 2022 года по поставке имущества головным исполнителям государственных контрактов. Приступил к изготовлению и отгрузке гусеничных машин в рамках государственных оборонных заказов 2023 и 2024 годов", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор предприятия Сергей Козлов, чьи слова привели в пресс-службе, завод продолжает честно служить важнейшему делу укрепления обороноспособности России, создавая гусеничные шасси под ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", а его ремонтные бригады обеспечивают исправность техники, принимающей участие в спецоперации на Украине.

"На сегодняшний день предприятие продолжает работу по договорам с головными исполнителями на поставку в 2023-2024 годах запасных частей к гусеничным шасси. С головным исполнителем подписан контракт на проведение капитального ремонта гусеничных шасси", - добавили в концерне.

На форуме "Армия-2022" ММЗ впервые продемонстрировал новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных ЗРК противовоздушной обороны (ПВО). В демонстрационном центре концерна "Калашников" можно было увидеть модели гусеничных машин ГМ-59955.15-01, предназначенные для транспортировки и обеспечения электропитанием аппаратуры и оборудования боевой машины ЗРК "Тор-М2", ГМ-569Б-01 для ЗРК "Бук-М", ГМ-5969-01 для ЗРК "Бук-М3", а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса "Тор-М2К".

ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
ГМ-569
Проекты
Гособоронзаказ
Тор ЗРК
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