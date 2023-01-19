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ТАСС

Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД РФ назвал нынешние события на Украине результатом многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мировой экономический кризис начался задолго до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Безусловно, наши западные коллеги стремились сделать из Украины и того, что происходит вокруг нее, главные политические, медийные события и экономические события, обвиняя РФ в том, что так называемая агрессия против Украины стала причиной всех бед мировой экономики, - сказал он. - Статистика Всемирного банка, МВФ, ФАО и других международных структур убедительно говорит о том, что кризис вызревал задолго до начала СВО".

Министр отметил, что нынешние события на Украине являются "результатом многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против РФ". "Это, собственно, никто особо не скрывает", - подчеркнул он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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