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ТАСС

Экс-министр Болгарии заявил о тайных поставках топлива ВСУ после начала спецоперации

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Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: © Flickr / Alex Lovell-Troy

Асен Василев отметил, что страна стала одним из крупнейших экспортеров дизеля на Украину

БЕРЛИН/СОФИЯ, 18 января. /ТАСС/. Болгария тайно снабжала Вооруженные силы Украины (ВСУ) дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Нефтепродукт производился на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойл нефтохим Бургас". Об этом в среду сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева.

"Болгария [после начала СВО] стала одним из крупнейших экспортеров дизеля в Украину и периодически покрывала до 40% потребностей этой страны в этом виде топлива", - приводит издание слова политика. Он также уточнил, что обратился к руководству НПЗ в Бургасе с просьбой направлять излишки дизельного топлива, не предназначенные для внутреннего рынка Болгарии (около 50% выпуска), на нужды ВСУ после того, как некий "представитель Украины" посетовал на апрельской встрече Всемирного банка в Вашингтоне, что у бывшей советской республики "заканчивается топливо".

Поставки "производились тайно и через зарубежные фирмы-посредники", отмечает газета. Представители Киева в ответ на ее запрос подтвердили, что "в критический момент получали дизель из Болгарии".

Как утверждает издание, "игра в прятки" завершилась лишь в начале этого года, когда НПЗ "полностью перешел под управление Болгарии" и "перестал быть связанным с Москвой", при этом София еще в ноябре "направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование нефти из РФ, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля", в том числе на Украину.

В программе "День с Веселином Дремджиевым", размещенной в YouTube, бывший премьер-министр Болгарии, сопредседатель коалиции "Продолжаем перемены" Кирил Петков также подтвердил, что страна обеспечивала Украину боеприпасами и топливом. "Большая часть дизеля на Украине была из Болгарии. Также, несмотря на то, что не было прямых поставок, снаряды для Украины, поступающие через Польшу, Румынию, США и Великобританию, были болгарского производства. Да, нельзя сказать, что их поставляли мы, но именно эти поставки были ключевыми для войны. Около 40% дизеля на Украине тоже были болгарского производства. Именно так мы помогали Украине, потому что без топлива войну вести нельзя", - сказал Петков. "Президент [Украины Владимир] Зеленский очень благодарил наше правительство, позвонил по телефону, сказав, что Болгария была ключевой силой в поддержке Украины в очень важный момент войны, в ее начале", - дополнил он.

В посольстве России в Болгарии, куда корреспондент ТАСС обратился за комментарием, поставки дизельного топлива, произведенного на заводе "Лукойл нефтохим Бургас", на Украину опровергли. "Дизель с завода "Лукойла" на Украину не отправляли, эти поставки осуществляли другие болгарские производители топлива", - сказали в диппредставительстве.


"Лукойл" в Болгарии

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии 13 января большинством голосов во втором, окончательном, чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами. Они предусматривают возможность введения внешнего управления нефтеперерабатывающим заводом "Лукойл нефтохим Бургас" в случае установления обстоятельств, угрожающих национальной безопасности, общественному порядку и доставке критических ресурсов.

Запад в ответ на решение России начать спецоперацию на Украине начал поэтапно вводить против Москвы многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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