Будущий глава Минобороны ФРГ: Германия косвенно участвует в конфликте на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Германия косвенно участвует в конфликте на Украине. Это признал будущий глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, который вступит в должность завтра, сразу после присяги.

Такое сообщение поступило от немецкого информагентства DPA.

Он отметил, что Берлин опосредованно вовлечен в боевые действия, которыми сопровождается российско-украинский конфликт.

Федеративная Республика Германия участвует в конфликте, опосредованно

- сказал новоназначенный министр.

Он отметил, что участие Германии выражается, в первую очередь, в поставках вооружений для ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Писториус считает, что его назначение проходит в непростой обстановке. И ему предстоит адаптация к новым условиям, которые возникли в связи с проведением российской спецоперации. Будущий глава Минобороны отметил, что даже в мирной обстановке быть министром обороны непросто, а в нынешних условиях и подавно. Но он, по его словам, осознает всю полноту возложенной на него ответственности.

Незадолго до этого он высказал слова благодарности в адрес бундесканцлера Олафа Шольца, оказавшего ему такое большое доверие, пообещав выкладываться на новом посту на 150 процентов.

Борис Писториус станет новым главой Минобороны Германии вместо Кристины Ламбрехт, которая подала в отставку. До своего нового назначения он с 2013 года находился на должности главы министерства внутренних дел земли Нижняя Саксония.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился с просьбой к немецкому руководству о поставке для ВСУ 93 истребителей Tornado.