Шольц рассказал, как Германия справляется с отсутствием российского газа

Шольц раскрыл секрет "живучести" Германии без российского газа

В 2023 году в Германии рецессии не будет, заявил Шольц в интервью Bloomberg. Всё дело в необычайно теплой зиме и появлении новых терминалов для СПГ, что позволяет стране нарастить поставки импортного газа.

Михаэль Нинабер (Michael Nienaber), Арне Делфс (Arne Delfs)

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что Германия в этом году избежит рецессии, и постарался успокоить крупнейшую экономику Европы, столкнувшуюся с энергетическим шантажом со стороны России.

Германия переживает зимний энергетический кризис лучше, чем казалось многим всего несколько недель назад. По словам Шольца, диверсификация поставок стала важным фактором поддержания экономики.

"Я абсолютно уверен, что этого не произойдет – в Германии не будет рецессии", – заявил Шольц во вторник в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту (John Micklethwait). Он также выразил уверенность, что спор с США о климатических субсидиях будет преодолен, и что Китай, который превращается в мощную политическую и экономическую силу, удастся усмирить.

Благодаря быстрому переходу на нероссийские источники энергии и снижению спроса на них в условиях необычайно теплой зимы удалось избежать риска отключений электроэнергии. Это придало сил и популярности 64-летнему канцлеру, который стремится сохранить общественную поддержку Украины и единство своей трехпартийной коалиции.

После начала путинской военной операции на Украине стало ясно, насколько Германия уязвима в плане поставок энергоресурсов, и обеспокоенность проблемами энергетики стала главной темой в повестке Шольца. До конфликта Россия на 55% обеспечивала потребности этой страны в газе, и канцлеру пришлось действовать без промедлений, дабы избежать дефицита в самые холодные месяцы зимы.

Социал-демократ Шольц весьма неожиданно победил на федеральных выборах в 2021 году, и из-за начавшегося конфликта почти сразу столкнулся с хаосом и неразберихой. Через несколько дней после начала боевых действий он объявил о масштабных расходах, направленных на то, чтобы модернизировать и реорганизовать ослабленные вооруженные силы, а потом начал приспосабливать экономику к работе без дешевого российского газа. Но его грандиозное обещание о "Zeitenwende" (исторический переломный момент для Германии) остается невыполненным. А между тем, на выборах он набрал меньше голосов, чем любой другой канцлер со времен Второй мировой войны.

Шольц оперативно реагирует на неотложные проблемы, но Германии необходимо ускорить переход к энергетике на возобновляемых источниках, чтобы ее промышленная база сохранила свою конкурентоспособность. Между тем, зависимость Германии от Китая становится опасной, так как Пекин начинает демонстрировать силу на международной арене и метит на место Берлина в разработке новых производственных технологий.

Для предшественницы Шольца Ангелы Меркель Китай был быстрорастущим рынком, приносившим прибыль немецким промышленникам. Но Си Цзиньпин занял двойственную позицию в отношении конфликта на Украине, и это подчеркивает новые сложности в германо-китайских отношениях.

Берлин опасается попасть в чрезмерную зависимость от Пекина. Но на кону стоит около 250 миллиардов евро ежегодного товарооборота между двумя странами, и Щольцу приходится искать золотую середину между сотрудничеством и осмотрительностью.

Он целенаправленно развивает отношения с другими азиатскими странами, такими как Индия, Япония и Индонезия. Канцлер посетил Китай только в ноябре – то есть, почти через год с момента вступления в должность. И все равно, будучи самым крупным автомобильным рынком в мире, Китай чрезвычайно важен для компаний Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Такая зависимость распространяется на сотни небольших частных производственных компаний, составляющих становой хребет немецкой экономики.

"Мы должны усвоить уроки конфликта и сделать выводы из множества других крупных проблем, с которыми столкнулись, – сказал Шольц перед отъездом на Всемирный экономический форум, где он в среду выступит со специальным обращением. – Нам надо разнообразить цепочки поставок, мы не должны замыкаться на одной стране".

Он – единственный лидер из "Группы семи", который поедет на встречу в швейцарский Давос. Это говорит о том, что Шольц после неуверенного начала пытается выкроить себе более значимое место и роль на мировой сцене.

Шольцу также приходится решать наиболее проблемные вопросы в отношениях с США, с которыми Меркель сталкивалась почти постоянно, находясь на посту канцлера. Отношения с Вашингтоном ухудшились в последние годы ее правления, когда бывший президент Дональд Трамп обвинил Германию в попытках жить за чужой счет при выделении средств на коллективную оборону, а также в экономической эксплуатации союзников посредством высокого торгового профицита.

Такая напряженность сохраняется, хотя Шольцу удалось сблизиться с Джо Байденом и наладить сотрудничество. Германия и прочие страны Европы говорят, что Байден со своим планом зеленых инвестиций несправедливо субсидирует американские компании и пытается увести с континента капитал. Правда, Шольц выразил уверенность, что этот вопрос удастся решить без торговой войны.

"Я уверен, что этого не произойдет. Мы упорно работаем над тем, чтобы не допустить такой ситуации", – заявил он.

Напряженные отношения в торговле не помешали Шольцу сотрудничать с США в деле оказания помощи вооруженным силам Украины.

Германия является одним из крупнейших поставщиков боевой техники Киеву, хотя сейчас на Шольца оказывается мощное давление, чтобы он поставил на Украину танки "Леопард". Перспектива отправки самых мощных немецких боевых машин на борьбу с российской армией вызывает болезненное беспокойство у немецкого руководителя, вызывая воспоминания о сражениях на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. Поэтому Шольц осторожно координирует поставки с США и заявляет, что сохранит такой подход.

"Мы никогда не действуем в одиночку, – сказал он. – Это необходимо в столь трудной ситуации, которая складывается сегодня".

А еще он занял твердую позицию по отношению к России, заявив, что не прекратит поддержку Киева и что Путину придется решать, выводить или нет свои войска с украинской территории. "Мы будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении", – сказал канцлер. При этом он добавил ставшую привычной оговорку о том, что союзники по НАТО не должны оказаться втянутыми в прямой конфликт с Россией.

Несмотря на многочисленные проблемы и вызовы, канцлер говорит осторожно, но уверенно, так как неожиданная жизнестойкость немецкой экономики придает дополнительный вес его планам.

"Самая большая опасность для Германии заключалась в ситуации с энергоресурсами в зимнее время, – сказал в интервью Bloomberg TV бывший экономический советник Трампа Гэри Кон (Gary Cohn). – Я думаю, Германия довольно легко переживет эту зиму, не сталкиваясь с энергетическими проблемами. Мне кажется, что они пройдут этот этап мощно и уверенно. Так что я согласен с канцлером".

Промышленное производство в четвертом квартале буксовало, не увеличиваясь, но и не снижаясь. Экономика опровергла многочисленные прогнозы о том, что в этом квартале на волне мощной инфляции начнется спад. Вместо этого на побережье Балтийского и Северного морей возникают все новые терминалы для сжиженного природного газа, а это дает Германии больше пространства для экономического маневра и роста, сказал Шольц.

"Мы постоянно наращиваем мощности по приемке импортного газа, – заявил канцлер. – Я уверен, что мы снова сумеем выйти из этой ситуации".

Свой материал для статьи предоставили Розалинд Матиесон (Rosalind Mathieson), Чад Томас (Chad Thomas), Иэйн Роджерс (Iain Rogers), Петра Зорге (Petra Sorge), Яна Рэндоу (Jana Randow), Александр Вебер (Alexander Weber), Зои Шнеевайс (Zoe Schneeweis), Крейг Стерлинг (Craig Stirling) и Кристоф Раувальд (Christoph Rauwald).